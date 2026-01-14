Bahçeli: Suriye’de entegrasyon tamamlanmalı

Haberin Devamı

İMRALI’NIN ÇAĞRISI GEÇERLİ

SDG/YPG’nin de akıbeti aynı olmalıdır. Bizim için yegâne geçerli olan İmralı’nın 27 Şubat çağrısıdır, üstelik bölücü terör örgütünün bütün yapılarını bağlamaktadır. SDG/YPG bundan bağımsız değildir. Mazlum Abdi isimli terörist Siyonizm’in yandaşıdır, İsrail’in kuklasıdır, PKK’nın kurucu önderliğine saygısız ve sadakatsizdir. Hiç kimse, bilhassa DEM Parti, Halep’te Kürt kardeşlerimize saldırıldığını söyleyemez. Kürt kardeşlerimizin kanı bizim kanımızdır, acısı bizim acımızdır. Halep’te sivilleri canlı kalkan yapan SDG/YPG’dir.

KİMSEYE KAZANDIRMAZ

DEM Parti yetkililerinin ‘Türkiye’yi uyarıyoruz’ diyerek başlayan söz ve açıklamaları, SDG/YPG’yi aklama ve arkalama niyetleri hakikaten çok üzücü ve sorunlu bir dildir. Terörsüz Türkiye’nin adım adım gerçekleştiği bir süreçte, her türlü fedakârlık yapılıyorken birdenbire Halep gerekçesiyle sokaklara dökülmek, sivri dile saplanıp kalmak hiç kimseye bir şey kazandırmayacaktır. Türk’ün kanı Kürt’e, Kürt’ün kanı da Türk’e haramdır. Çünkü biz kardeşiz, biz kader ve keder ortağıyız. SDG/YPG’nin Ankara’ya davet edilip müzakere edilmesini istemek ya aceleye getirilmiş bir açıklama veya meseleyi kavrayamayan ve gerçekleri göz ardı eden bir akıl tutulmasıdır. İsrail’in güdümündeki terör örgütüyle pazarlık nasıl olacaktır? Türkiye Cumhuriyeti böylesi bir zillete nasıl onay verecektir? Muhatap bellidir, PKK’nın kurucu önderinden başkası asla değildir.”

DEM PARTİ’YE: PARMAK SALLAYAMAZ

BAHÇELİ konuşmasında DEM Parti’ye de şöyle seslendi: “DEM Parti’nin Türkiye partisi olma yönündeki mücadelesini görmekle beraber, eski hastalıkların zaman zaman nüksetmesinin sorumluluk ahlakıyla çatışacağını düşünüyorum. Bu parti, Türkiye’nin partisidir ve bu haliyle Türkiye’ye parmak sallaması asla ve kat’a meşru, masum ve makul görülemeyecektir. SDG/YPG’nin muhatabı Suriye Cumhuriyeti Devleti’dir, nihayet 10 Mart Mutabakatı’nın zamanı dolsa da karşılıklı uzlaşma ve müzakerelerle İmralı’nın da çağrısı olan entegrasyon süreci tamamlanmalıdır. Türk’ün kaderi Kürt, Kürt’ün kaderi Türk’tür diyeceğiz. Herkes üstüne düşen sorumluluğu, siyasi hesapları bir kenara bırakarak yerine getirmelidir. İçinden geçtiğimiz hassas ortam tahrik ve kışkırtmalara açıktır. Bu nedenle önümüzdeki süreç dikkat ve sağduyu gerektirmektedir. Milli varlık tehlikeye düşerse gereğini yapmaya da hazır olduğumuz unutulmamalıdır. Bayrağın gönderden indiği yerde maldan, mülkten ve candan vazgeçmeyen bin kere namerttir. Tahrik ve tertiplere dikkat edeceğiz. Tek bir ses, tek bir nefes olacağız.”

EMEKLİ MAAŞLARI İYİLEŞTİRİLMELİ

MHP Lideri Bahçeli, “Emeklilerimizin derdi derdimiz, beklentileri beklentimizdir. En düşük emekli maaşı alan kardeşlerimizin sosyal ve ekonomik durumlarını iyileştirmek için gerekirse elimizi değil gövdemizi taşın altına koymalıyız. Onları sefalet ücretine değil en azından insanca yaşayabilecekleri bir seviyeye taşımalıyız. Emeklilerimizin sonuna kadar yanındayız, hepsine hürmetlerimizi sunuyoruz” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM grup toplantısında üzerinde Ayet-el Kürsi yer alan yüzük ve rozetiyle dikkat çekti.

