Bahçeli: Süreci yaralayan vebal öder

Haberin Devamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün Gazetesi’ne verdiği röportajda şunları kaydetti:

“(Terörsüz Türkiye hedefi) ‘Terörsüz Türkiye’ milli ve tarihi bir hedeftir. ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi, Cumhuriyet tarihinin en müessir adım ve atılımıdır. Geldiğimiz bu aşamada vaki hedefle ilgili taviz asla söz konusu değildir. Ok yaydan çıkmıştır. Gemiler yakılmıştır. Kararlığımız aşınmaz ve tartışılmazdır. Samimiyiz, sonuç odaklıyız. Diktiğimiz barış fidelerinin meyvelerini hep beraber toplayacağız. Türkiye’miz, hiç olmadığı kadar güvenli ve umutlu seviyededir. Tarihi bir fırsat eşiği önümüzdedir. Bölücü terör kaynaklı makus talih günbegün değişmektedir. Bunun sonuçlarına yakın vadede şahit olunacaktır. Kapımızı çalan fırsat kaçırılmayacak kadar değerlidir.

Haberin Devamı

İMRALI’YA SADAKAT

(KCK Eşbaşkanı Bese Hozat’ın sözleri) Bahsedilen terör örgütü mensubu, silahlarını yakan PKK’lı grubun en önündeydi. Milletvekili heyetinin İmralı’ya gidişinin üzerinden çok geçmeden bu teröristin açıklaması kamuoyuna yansıdı. Bu kapsamda telaffuz edilen iddialar olgunluktan ve yapıcılıktan son derece uzaktır. Üstelik İmralı çağrısıyla taban tabana zıttır. İmralı’ya sadakatleri esas olmalıdır. Tersini düşünmek mümkün değildir. Bölücü terör örgütünün tüm bileşenlerini bağlayan müspet açıklamanın hilafına KCK Eşbaşkanı unvanı kullanılmaktadır. Yanlıştır, art niyetliliktir, ülkemizde karanlık emelleri bulunan siyonist-emperyalist yapıya alenen hizmetkârlıktır. Hatta bunun bir başka adı, ‘Terörsüz Türkiye’ atılımlarının önünü kesmek için plan içinde olan odaklara maşalık yapmaktır.

AF VAAT EDEN YOK

Şu bayağı sözlere bakar mısınız, hiç kimse suç işlememiş. Bu nedenle de af maf da istemiyorlarmış. Kaldı ki, af vaat eden zaten yok, suça gelince, tarih ve maşeri vicdan önünde hangi suçların işlendiği açıktır, nettir, belgelidir. Bayramlık ağzımızı açtırmasınlar, herkes haddini ve hududunu bilsin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu tip ucuz ve ucube yaklaşımlara aldırış etmez.

ZAMAN AYARLI SABOTAJ

Doğru bir istikamette tekeri dönen kervanımızı taşa tutanların provokasyonları boşunadır. Hevesleri kursaklarında kalacaktır. (Bese Hozat konuşturuldu mu?) Öyle olmasa adım adım ilerleyen; uyumlu, karşılıklı saygı ve nezaket dahilinde mesafe alan ‘Terörsüz Türkiye’ hedefini sekteye uğratmayı gündeme alan zaman ayarlı sabotaj mahiyetli ifadeler neden ağızlardan dökülsün? Bir yanda münfesih terör örgütünün bir kısım azılı elemanının çarpıtmaları, diğer yanda sözde milliyetçi, neye hizmet ettikleri meçhul çevrelerin ezberleri aynı potada birleşmiştir. Ne kadar tuhaf, en az bu kadar da düşündürücü.

Haberin Devamı

DARBE TEPKİSİ: HEPSİ FASO FİSO

(Başarısızlıkta darbe mekaniği devreye girer yorumu) Bu sözlerde nasıl bir darbe mekaniğinin devreye gireceği biraz kapalı, tam anlaşılır değil. Türkiye’de darbeler döneminin kapısı açılmamak üzere kilitlenmiştir. ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi geriye sararsa, patinaja başlayıp gittikçe gömülür ve gündemden kalkarsa, sonuçlar her anlamda ve herkes için ağır olabilecektir. Kim ki, ‘Terörsüz Türkiye’yi yaralar ve yıkarsa, bunun vebalini üstlenmekten kurtulamaz. Şahsımla ilgili olarak da ‘Terörsüz Türkiye başarılı olmazsa, MHP içinden darbe yapılacakmış’. Demokrasi sevdalısı Milliyetçi-Ülkücü Hareket’ten nasıl darbeci çıkacak, gülümseyerek düşündüm. Hasılıkelam bunların hepsi fasa fiso, fuzuli ve bayatlamış söz oyunları.”

Haberin Devamı

BARZANİ YORUMU: ŞOVA DÖNDÜ

(Mesut Barzani’nin Cizre’de katıldığı sempozyum ve peşmerge korumaları) Sempozyumda Barzani’nin ağırlanması milletimizin alicenaplığının ve misafirperverliğinin alametidir. Fakat Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik hak ve hukuku maalesef çiğnenmiştir. Sempozyumun önüne çıkartılan ve adeta şova dönüştürülen mesnetsiz övgü yağmurları ve abartılı iltifatlar, bunun yanında vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir. Türkiye Cumhuriyeti’nin vakarına, saygınlığına, tarihi itibarına ve egemen vasfına taammüden saldırıdır. Topraklarımız üzerinde kuşku uyandıracak her muamele ve potansiyel müdahaleye prim veya geçit vermeyiz, vermeyeceğiz.