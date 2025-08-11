Bahçeli: Süreç yıl sonuna tamamlanır

Haberin Devamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TV100 yöneticileri ile görüşmesinde Meclis’te faaliyet gösteren komisyonun çalışmalarını önemsediklerini belirtirken, tüm siyasi partilerin de çalışmalara destek vermesinin önemine vurgu yaptı.

Bahçeli, Öcalan’ın fesih çağrısına tamamen uygun davranmasının beraberinde yaşananların olumlu gelişmelere kapı araladığını kaydederek, “barışın tek kanatlı bir kuş olmadığına” dikkat çekti. (PKK’lıların silahlarını yakması) Silahları gömmeyip yakmanın da anlamlı bir tavır olduğunu belirten Bahçeli, silahı gömmenin sonra çıkarılıp tekrar kullanılabileceği manasına gelebileceğini, ancak yakmanın “bir daha elimizi silaha sürmeyeceğiz” anlamını taşıdığını söyledi.

DİYARBAKIR’DAKİ GECE ÖRNEĞİ

MHP lideri, Türk Milleti’nin her bir ferdinin ayrılmaz bir bütün olduğunu belirterek barış ikliminin artık vücut bulacak olması için MHP olarak samimiyetle çalıştıklarını kaydetti. Bahçeli ayrıca, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan Kürt kökenli vatandaşların da çalışmaları sahiplendiğini söyledi ve bunun “Terörsüz Türkiye” hedefinin başarısının teminatlarından biri olduğunu vurguladı. Televizyonda yakın zamanda Diyarbakır sokaklarında 14-15 yaşında bir gencin, gece vakti elinde dondurmayla caddede gezdiğini izlediğini belirten Bahçeli, bu görüntüleri görmenin dahi önümüzdeki yakın döneme dair umut verici gelişmeleri gösterdiğini hatırlattı. Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” süreciyle ilgili çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasını beklediğini de söyledi.