Bahçeli Stüdyo ‘Ghibli’deki ilk siyasetçi

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15 Haziran 1985 tarihinde kurulan ve Japonya merkezli bir animasyon stüdyosu olan Studio Ghibli, Japon sinemasının en önemli temsilcilerinden biri olarak biliniyor. Yıllar boyunca ürettiği el çizimi animasyonları ve detaylı atmosferleriyle dünya çapında tanınan Ghibli, kendine has bir görsel dil oluşturdu. ‘Studio Ghibli’ son günlerde de bir sosyal medya akımı haline geldi. Yapay zekâ uygulaması olan ChatGPT’nin görsel üretim özelliği, kullanıcıların kendi fotoğraflarını Ghibli’nin ikonik estetiğiyle çizgi karakterlere dönüştürmelerine olanak tanıdı.

Gözden Kaçmasın MHP lideri Devlet Bahçeli, 60 gün sonra mesaiye başladı Haberi görüntüle

‘ChatGPT Ghibli filtresi’, Studio Ghibli’nin anime tarzını ve estetik anlayışını taklit eden görsel veya stil filtresi olarak tanımlanıyor. Bu filtre yapay zekâ aracılığıyla bir fotoğrafın, Ghibli’nin karakteristik özelliklerine uygun şekilde yeniden tasarlanmasını sağlıyor. Yumuşak renk geçişleri, doğa sahneleri ve karakter tasarımlarındaki ince detaylar, Ghibli filtresiyle kullanıcıların görsellerine entegre ediliyor.

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FOTOĞRAF SIRASI

Sosyal medyada hızla yayılan ‘Studio Ghibli’ akımı siyasette de etkisini gösterdi. Bu akımda ilk yer alan siyasetçi de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Geçirdiği kalp kapakçığı operasyonunun ardından yaklaşık iki ay mesaisine ara veren MHP Lideri, önceki gün Genel Merkez’deki makamına geçerek çalışmalarına yeniden başlamıştı. Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekilleri başta olmak üzere parti teşkilatı, Genel Merkez personeli MHP Lideri ile makamında fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

‘AKIM VAR DEDİLER’

MHP Lideri ile fotoğraf çektirenler arasında, Özel Kalem Müdürlüğü personelleri de yer aldı. Özel Kalem Müdür Yardımcısı Akın Yavuz da MHP Lideri’nin makamına dönüşünü çektirdiği fotoğrafı ‘Studio Ghibli’ filtresinden geçirerek, “Akım var dediler, doğru zamanda, doğru fotoğrafla geldik...” sözleriyle Instagram hesabından paylaştı. Böylece MHP Lideri, ülkedeki Ghibli akımında yer alan ilk siyasetçi oldu.

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ANİMASYONA DÖNÜŞTÜLER

‘Ghibli’ filtresiyle MHP Lideri başta olmak üzere, Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yavuz, duvardaki Mustafa Kemal Atatürk ve partinin kurucusu Alparslan Türkeş’in portreleri, masasındaki dosyalar çizgi resme dönüştü. Partililer tarafından fotoğrafa çok sayıda olumlu yorum yapıldı.