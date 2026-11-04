Bahçeli: Siyasette arınma ertelenemez

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Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında özetle şunları söyledi: “Terörsüz Türkiye hedefi, gelecek nesillerimizin güvenliğine ilişkin stratejik bir husustur. Terörün sona ermesi gibi hayati hedeflerin söz konusu olduğu bir dönemde sorumsuz söylemlerle toplumu sokağa çağırmak, milletin ortak geleceğini tehlikeye atmaktan başka bir sonuç doğurmayacaktır. Sokakları gerilimin ve çatışmanın adresi haline getirmeye çalışmak siyasetin konusu olamaz.

SİYASETİN GÖREVİ

Siyasetin görevi tahrik etmek değil, birleştirmektir. Kimse yanlış hesap yapmasın. Artık yolsuzluğu, kirliliği ve siyasetin üzerine çöken bütün yükleri geride bırakmanın zamanıdır. Siyaseti kişisel hesapların, parti taassubunun ve kısır çekişmelerin gölgesinden kurtarıp ahlakla; toplumsal hayatımızı ise huzurla, güvenle ve umutla buluşturmanın vaktidir. Vatandaşlarımızın sabrını sınayanlar, Cumhurbaşkanımızın riyasetinde Cumhur ittifakı’yla büyütülen kardeşlik ve dayanışma iklimine zarar vermesin. Bir kez daha siyasette arınma ve aklanmanın ertelenemez bir gereklilik olduğunu vurgulamak istiyorum.

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TÜRK DÜNYASINDA DİRLİK İSTİYORUZ

Türk dünyasında birlik ve dirlik istiyoruz. İşbirliği potansiyelinin harekete geçirilmesiyle Türk Devletleri Teşkilatı’na üye devletlerin küresel etkinliğinin, huzur ve barışa katkılarının da artacağına inanıyoruz. Muradımız Hazar ile Akdeniz’in hasretini sona erdirmek, Isık Gölü ile Van Gölü’nü kavuşturmak, Selenga ile Sakarya’yı buluşturmaktır. ‘Dilde, fikirde, işte birlik’ şiarıyla Türk devletlerinin yolu aydınlanmalı, çağın gerektirdiği donanımla atılan umut tohumları muhabbet fidanlarına, kardeşlik ormanına dönüşmelidir. Aynı kıbleye yönelen yürekler, Türkçe düşünen, Türkçe çağıran diller ortak bir gelişme stratejisiyle kendi mukadderatına yön vermelidir.”

TÜRKİYE’YE PARMAK SALLAMAK AVRUPA’NIN HARCI DEĞİL

BAHÇELİ “Türkiye ile Libya arasındaki Muhtıranın Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanması memnuniyet vericidir” diyerek AB’ye sert mesajlar verdi: “Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve onları Türkiye aleyhine kışkırtan İsrail, ayrıca ‘birlik dayanışması’ adı altında Türkiye’yi Rum-Yunan tezleriyle eleştirmekten çekinmeyen AB’nin bu gelişmeden rahatsızlık duydukları hemen ortaya çıkmıştır. Brüksel’deki tüm yetkililer anlamalıdır ki, Türkiye’ye parmak sallamak, istikamet tayin etmek, neyi yapıp yapamayacağına dair talimatlar vermek, hiç kimsenin olmadığı gibi Avrupa’nın da harcı değildir.

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HUSİ SALDIRGANLIĞI

Mekke Anlaşması bir diğer önemli gelişmedir. Husi saldırganlığının sona erdirilmesi ve sivil kayıpların önüne geçilebilmesi amacıyla bu anlaşma hükümleri çerçevesinde tüm imkânlar harekete geçirilmelidir.”