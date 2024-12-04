Bahçeli: Sırayı Menbiç aldı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında özetle şunları aktardı: “Ağzımızdan çıkan her sözün bir dayanağı vardır. Çağrılarımızın mühim arka planı bulunmaktadır. MHP ve Cumhur İttifakı, Türkiye’nin istikbal umutlarını boşa çıkarmama hususunda ilke, inanç ve irade birliği içindedir. Gerek şahsım gerekse de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ısrarla yapılan uyarıların ne kadar isabetli olduğu son gelişmelerle iyice netleşmiştir.

KÜRT KARDEŞLERİMİZLE İLGİSİ YOK

Tel Rıfat haşeratlardan, çıyanlardan, insan suretinde dolaşan alçaklardan köşe bucak temizlenmiş, ümit ederim ki, sırayı Menbiç almıştır. Ayrıca sınırlarımızın hemen yanı başında yuvalanan terör örgütünün sökülüp atılmasından rahatsız olan DEM Parti’nin nerede duracağını henüz kestirememesi, terörle arasına mesafe koymaktan sürekli imtina etmesi yanlıştır. Gelişmelerin Kürt kardeşlerimizle hiçbir ilgisi yoktur. Tel Rıfat’tan sürülüp çıkarılan canilerin kiralık katil sürüsü olduğunu sadece biz değil şerefli Kürt kardeşlerim de itiraf edeceklerdir.

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HALEP TÜRK VE MÜSLÜMANDIR

Kürtler bizim canımız, PKK/YPG/PYD can düşmanımızdır. DEM, ya Türkiye partisi olacak ya da tükenmekten ve derdest edilmekten başka seçeneği kalmayacaktır. Halep’in huzur ve sükûnet bulması da yegâne dileğimizdir. Halep deyince yüreği titremeyen bir vatan evladına rastlayamazsınız. Çünkü Halep iliklerine kadar Türk ve Müslüman’dır. İstanbul’un Kapalı Çarşı’sı neyse Halep’in Kapalı Çarşı’sı odur. Halep’i yüzüstü bırakmak, yabancı ellere teslim etmek hayal mahsulü bir ihtimaldir ve öyle bir an geldiğinde, coğrafya yeni baştan aslına dönecektir.

ESAD TÜRKİYE’NİN ELİNİ TUTMADI

Esad, Türkiye’nin uzanan elini tutmamış, görüşme çağrılarına kulağını kapatmıştır. Bize göre hâlâ vakit geçmiş değildir. Esad’ın, Türkiye’yle önşartsız temas ve diyalog kurması önce kendi hayrına, sonra da ülkesinin çıkarınadır.”

ÖZEL'E: YENİ BİR CUNTA HEDEFİNDEYSENİZ

CHP Lideri Özel’e de sert çıkan Bahçeli, şöyle konuştu:

“Disiplinsiz teğmenleri savunan, laik-anti laik kutuplaşmasını sahneye çıkaran, ülkede istikrarsızlık ortamı varmış gibi iddiada bulunan, milletimizin hassasiyetlerini kaşıyan ve sürekli hukuk ihlali yapan Özgür Özel ve ekibini ara rejim merakı sarmıştır. Özgür Bey, yolun yol değildir. Eğer demokrasiyi kesintiye uğratacak yeni bir cunta hedefindeyseniz, bunun sonuçlarına değil şahsınız, yedi ceddiniz en ağır şekilde katlanacaktır. Biz ya silah ya siyaset derken, CHP’yi de ihmal etmediğimiz bilinmelidir.”