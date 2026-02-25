Bahçeli: Sıra siyasi ve hukuki düzenlemede

Haberin Devamı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında özetle şunları kaydetti: “Türkiye Cumhuriyeti devleti; Başkent Ankara’dan yönetilen ‘üniter devlet’ yapısına, Türk milleti gerçeği üzerine inşa edilen ‘milli devlet’ yapısına, inançlarımız ile yönetim ilişkilerinin belirlendiği ‘laik devlet’ yapısına dayanmaktadır. Bir devlet çatısı altında beraberce yaşayabilmemizin asgari kuralları 29 Ekim 1923 tarihinde konulmuştur. Başkentimizin Ankara, dilimizin Türkçe, bayrağımızın ay yıldızlı al bayrak, milli marşımızın İstiklal Marşı olduğu belirlenmiş ve Anayasamız tarafından da güvence altına alınmıştır. Bundan geriye dönüş yoktur. Türkiye Cumhuriyeti’nde Türk neyse Kürt odur, Kürt neyse Türk’te aynısı olmuştur. Devletimiz Türkiye Cumhuriyeti’dir. Milletimiz de Türk milletidir.

Haberin Devamı

KOMİSYON TABULARI YIKTI

‘Terörsüz Türkiye’ hedefiyle ilgili samimi gayret ve girişimlerin en önemli ayağı komisyon raporuyla teşekkül etmiştir. Komisyon üstlendiği tarihi rolle tabuları yıkmış, ezberleri bozmuştur. Hiç kimse yapılan çalışmaları hafife almamalıdır. Sırayı siyasi ve hukuki düzenlemeler almıştır. Komisyon, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesini, temel anayasal ilkelerini, demokratik işleyişini ve üniter devlet yapısını esas alan bir anlayışla çalışmıştır. Bu kapsamda Türkiye Modeli tebarüz etmiştir. Bundan sonraki yol haritası şekillenmiştir.

CEZASIZLIK ANLAŞILMAMALI

Silahların susmasıyla siyaset konuşacaktır. Bölücü terör örgütünün münfesih olmasının yanında silah bırakılmasının güvenlik ve istihbarat kurumlarımızca takibi, teyidi ve ölçülebilir kriterleri netleşir netleşmez hukuki düzenlemelerin süratle ve şeffaflıkla hayata geçmesi mümkün hale gelecektir. Yasal düzenlemelerin yapılması konusunda ortaya çıkan anlayış birliği çok değerlidir. Af ve cezasızlık algısına prim vermeden ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin çerçevesi de çizilmelidir.

Türk’ün itibarı Kürt’ün itibarıdır. Kürt’ün iffeti Türk’ün iffetidir.”

‘STATÜ’ SORUSU

MHP Lideri ,“Terörsüz Türkiye hedefinin icrasında 27 Şubat açıklamasıyla PKK’nın kurucu önderinin büyük bir dahli ve payı vardır. Bu çağrı aynı şekilde KCK’yı da bağlamaktadır” diyerek şöyle konuştu: “27 Şubat çağrısı barışçıl arayışları destekleyen ve teşvik eden demokratik bir eşiktir; o halde bundan sonrasında planlanan atılımların, yapılacak düzenlemelerin gerçekleşmesi için PKK’nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacak? Bunun çözümü nasıl olacak? Terörsüz Türkiye’ye hizmet eden İmralı’nın statü açığı nasıl kapatılacaktır? Tartışılmalı, makul, akla ve vicdana müzahir sonucuna kısa sürede ulaşılmalıdır.”

Haberin Devamı

DEM PARTİ:YASAL ÇERÇEVE OLUŞTURULSUN

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, MHP Lideri Bahçeli’nin terör örgütü PKK’nın elebaşı Öcalan’ın statüsüne ilişkin sorusunun süreç açısından önemli olduğunu belirterek, “Sürecin daha sağlıklı ilerleyebilmesi için süreçteki baş aktör ve başmüzakereci olan Öcalan’ın bulunduğu koşulların düzenlenmesi, özgür yaşayabileceği, özgür çalışabileceği koşulların ortaya çıkması gerekiyor. İmralı’ya ve Öcalan’a özel statü tanımlamasının bir yasal çerçeveye kavuşturulması gerekiyor” dedi.

DEM Parti grubuna Ahmet Türk de katıldı.