Bahçeli: Seçime 9 ay 18 gün var

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine olağanüstü bir adanmışlıkla hazırlandıklarını belirterek, dokuz aylık sürede dört stratejik hedefini açıkladı. MHP Lideri, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) toplantısı sonrasında yaptığı basın açıklamasında özetle şunları kaydetti: “MHP Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıldönümüne hem fikren, hem zihnen, hem siyaseten, hem de moralman hazır bir kıvama çoktan gelmiştir. Kılıçdaroğlu için 2023 bitiş ve tasfiye yılı olacaktır. Bir sokak eyleminde görevinin gereğini yapan cesur bir polisimiz hakkında Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla suç duyurusu yapılması namertliktir.

İTTİFAK DAĞILMIŞ MASA DEVRİLMİŞ

Zillet ittifakı fikri ve fiili olarak dağılmıştır. Masa devrilmiş, altından CHP’nin kuklası olduğu aşikar olan ‘Emek ve Özgürlük’ isimli sol ve bölücü bir ittifakın ortaya çıktığı görülmüştür. HDP’nin bu ittifaka eklemlenmesi taktik bir hamledir, zelil bir kurmacadır, sinsi bir kurnazlıktır.

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9 AYLIK HEDEFLER

Önümüzdeki 9 aylık sürede takip ve temin edilecek stratejik hedeflerimiz şunlardan oluşacaktır:

1– Vatandaşlarımızla yüz yüze temas.

2- ‘2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net’ temalı açık hava toplantılarımız.

3- Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Erdoğan’ın yeniden seçilmesi için insanüstü bir gayret sarf edilecektir.

4- MHP tuzaklara düşmeden mücadelesine devam edecektir.

(Kılıçdaroğlu’nun KHK açıklaması ve gençlere çağrısı) Gizli kalmış FETÖ’cülük oynamasın. O sevdadan vazgeçsin. KHK’nın dönüşü mümkün değildir. 15 Mart’a ihanettir o. Aklınca gençleri sokağa çekmeye çalışıyor. Sokağa itilenler sokak tarafından yutulur. Bunu Sayın Kılıçdaroğlu’nun unutmaması lazım.

(Erken seçim tartışmaları) Seçimlere 9 ay 18 gün var, onu beklemek lazım.”