Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bahçeli: Seçime 9 ay 18 gün var

Güncelleme Tarihi:

#Bahçeli#Seçim#MHP
Bahçeli: Seçime 9 ay 18 gün var
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2022 07:00

MHP Lideri Bahçeli, “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesi için insanüstü bir gayret sarf edeceğiz” dedi. Bahçeli “9 ay 18 gün var” dediği sandık gününe kadar da dört hedef açıkladı.

Haberin Devamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine olağanüstü bir adanmışlıkla hazırlandıklarını belirterek, dokuz aylık sürede dört stratejik hedefini açıkladı. MHP Lideri, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) toplantısı sonrasında yaptığı basın açıklamasında özetle şunları kaydetti: “MHP Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıldönümüne hem fikren, hem zihnen, hem siyaseten, hem de moralman hazır bir kıvama çoktan gelmiştir. Kılıçdaroğlu için 2023 bitiş ve tasfiye yılı olacaktır. Bir sokak eyleminde görevinin gereğini yapan cesur bir polisimiz hakkında Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla suç duyurusu yapılması namertliktir.

İTTİFAK DAĞILMIŞ MASA DEVRİLMİŞ

Zillet ittifakı fikri ve fiili olarak dağılmıştır. Masa devrilmiş, altından CHP’nin kuklası olduğu aşikar olan ‘Emek ve Özgürlük’ isimli sol ve bölücü bir ittifakın ortaya çıktığı görülmüştür. HDP’nin bu ittifaka eklemlenmesi taktik bir hamledir, zelil bir kurmacadır, sinsi bir kurnazlıktır.

Haberin Devamı

9 AYLIK HEDEFLER

Önümüzdeki 9 aylık sürede takip ve temin edilecek stratejik hedeflerimiz şunlardan oluşacaktır:

1– Vatandaşlarımızla yüz yüze temas.

2- ‘2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net’ temalı açık hava toplantılarımız.

3- Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Erdoğan’ın yeniden seçilmesi için insanüstü bir gayret sarf edilecektir.

4- MHP tuzaklara düşmeden mücadelesine devam edecektir.

(Kılıçdaroğlu’nun KHK açıklaması ve gençlere çağrısı) Gizli kalmış FETÖ’cülük oynamasın. O sevdadan vazgeçsin. KHK’nın dönüşü mümkün değildir. 15 Mart’a ihanettir o. Aklınca gençleri sokağa çekmeye çalışıyor. Sokağa itilenler sokak tarafından yutulur. Bunu Sayın Kılıçdaroğlu’nun unutmaması lazım.

(Erken seçim tartışmaları) Seçimlere 9 ay 18 gün var, onu beklemek lazım.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bahçeli#Seçim#MHP

BAKMADAN GEÇME!

MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü

MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor? Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü?

#Sağlık
Ona Amerikanın tek ahlâklı CEOsu diyorlardı... Korkunç suçlamalar Taciz, tecavüz, şiddet...

Ona 'Amerika'nın tek ahlâklı CEO'su' diyorlardı... Korkunç suçlamalar! Taciz, tecavüz, şiddet...

#Dan Price
Kafalar karışık... Organik gıda ne demek Daha mı sağlıklılar | 8 SORU 8 YANIT

Kafalar karışık... Organik gıda ne demek? Daha mı sağlıklılar? | 8 SORU 8 YANIT

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü

MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor? Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü?

#Sağlık
Ona Amerikanın tek ahlâklı CEOsu diyorlardı... Korkunç suçlamalar Taciz, tecavüz, şiddet...

Ona 'Amerika'nın tek ahlâklı CEO'su' diyorlardı... Korkunç suçlamalar! Taciz, tecavüz, şiddet...

#Dan Price
Kafalar karışık... Organik gıda ne demek Daha mı sağlıklılar | 8 SORU 8 YANIT

Kafalar karışık... Organik gıda ne demek? Daha mı sağlıklılar? | 8 SORU 8 YANIT

#Sağlık