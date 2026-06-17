Bahçeli: Seçim zamanında

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında konuştu. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un genel seçim tarihini 16 Nisan 2028 Pazar günü olarak işaret etmesi sorulan Bahçeli, “Seçimlerin zamanında yapılmasıyla, Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Şu an için tartışılan her konunun artık açıklığa kavuşarak Türkiye’yi istikrar içerisinde büyüten bir ülke yapısına kavuşturma zamanıdır.

CUMHURBAŞKANIMIZ GÖREVDE

Onun için televizyonlarda yakınen takip ediyoruz. Değişik isimler, yeni cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkıyor. Onlar üzerinde tartışmalar ve hesaplar yapılıyor. Ve millet seçimden önce seçime getirilmiş gibi gösterilmek isteniyor. Bu doğru değildir. Cumhurbaşkanımız görevdedir. Biz de arkasındayız” karşılığını verdi. Bahçeli, grup toplantısında da özetle şunları aktardı: “ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatı sevindirici bulmakla birlikte dikkatle takip ediyoruz. İsviçre’de atılacağı açıklanan imzaların, bölgemizde sulh-u sükunun hâkim kılınması, Hürmüz hattında seyrüsefer emniyetinin yeniden tesisi ve Ortadoğu’da ateşi büyüten oyunların boşa çıkarılması adına önemli bir dönüm noktası olmasını temenni ediyoruz. Söz konusu bu gelişme memnuniyet vericidir. İslam ülkeleri ortak akıl ve sorumluluk istikametinde hareket ettiğinde kan ve kaos senaryoları boşa düşmektedir. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Dışişleri Bakanımıza bu hassas süreci ülkemize yakışan bir hassasiyet ve sorumlulukla yönettikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. “

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BU HAT TURAN KORİDORUDUR

“Türk dünyasının Batı ile Doğu arasındaki stratejik irtibatı olan Zengezur hattı üzerinde ayrıca ve dikkatle durmak gerekir. Zengezur, Nahçıvan’ın Azerbaycan’la vuslatı olacaktır. Zengezur dedik ama artık adını doğru koyalım: Bu hat, Turan Koridoru’dur. Turan Koridoru, Türk ve Türkiye Yüzyılı’nın stratejik anahtarıdır. Türkiye, Türk dünyasına gönül köprüleriyle olduğu gibi demiryoluyla, karayoluyla ve enerji hatlarıyla bağlanacaktır. Turan Koridoru açılacaktır. Türk dünyası kenetlenecek, Türk Devletleri Teşkilatı güçlenecektir. Erivan aklını başına alır ve bölgesel işbirliği zeminine dürüstçe katılırsa; Turan Koridoru yalnızca Azerbaycan’ın ve Türkiye’nin değil, Ermenistan’ın da ekonomik yalnızlıktan çıkış kapısı olabilir.”

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Bahçeli, üzerinde Oğuz Kağan mührü ile bir yanında üç hilal; diğer yanında ay-yıldızlı Türk bayrağı motifi bulunan yüzük ve rozet taktı. Günsu ÖZMEN/ANKARA

ÖĞRETMENLERE DESTEK VERDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli’ye, Ankara’da eylem yapan özel okul öğretmenleriyle ilgili bir soru yöneltildi. MHP Lideri, öğretmenlere destek verdiğini belirterek “Onların da yanındayız, sen de yanında ol” dedi.

LGS SONRASI HEM ÖĞRENCİYE HEM ÖĞRETMENE TEBRİK

MHP Lideri Bahçeli “Geride bıraktığımız 13 Haziran Cumartesi günü Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınava giren ve küçücük yaşlarında geleceklerini inşa etmek için şimdiden alın teri döken çocuklarımızı, onlara her durum ve koşulda destek olan ailelerimizi, evlatlarımızı emek emek işleyerek milletimize kazandırmak için gayret gösteren öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyorum” diyerek şöyle devam etti: “Hiçbir sınav yavrularımızın şahsiyetlerini tarif edecek, değerlerini tartacak, zekâlarını bütünüyle ölçecek bir hüküm makamı değildir. Sınavlar neticesinde belirlenen sıralamalar da çocuklarımızın bizim, ailelerinin, öğretmenlerinin ve milletimizin nazarındaki kıymetlerini tayin eden nihai kararlar değildir. Bizim gözümüzde her Türk genci endemik bir çiçek gibi korunması gereken birer emanettir. Her evladımız, tek başına milli servetimizdir. Biz çocuklarımızın yalnız güvenli okul binalarında değil; sağlam aile bağlarında, öğrencisini evladı sayan öğretmenlerimizin rehberliğinde, milli ve manevi değerlerimizle yoğrulmuş bir eğitim atmosferinde yetişmesini istiyoruz. Dünyaya açılın fakat kökünüzü bu topraklardan, dönüş niyetinizi yüreğinizden, Türkiye biletinizi valizinizden, ailenize tekrar sarılacağınız günü takviminizden eksik etmeyin. Gündemin gürültüsüne, milli iktisadın inişli çıkışlı yollarına küsüp Anadolu’yu öksüz ve yetim bırakmayın. Sanal dünyadaki karamsarlık tüccarlarına, Türk ve Türkiye düşmanı umutsuzluk tellallarına, garbı putlaştıran parazitlere, yüreklerinize hicret duygusu aşılamak isteyen bozguncu ağızlara aldırmayın. Türkiye’nin daha güçlü olması gerekiyorsa, aradığımız kaynak sizsiniz.”