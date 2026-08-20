Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli

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MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Türkgün gazetesinde yayınlanan açıklamaları özetle şöyle: “Türkiye’nin terör meselesini iç cephesini kuvvetlendirmiş, milli birliğini, siyasi ve ekonomik istikrarını sağlamış olarak, milli iradesi içinde çözüme kavuşturması, temel arzumuz ve hedefimizdir. O sebeple siyaset yoluyla gerginlik ve kutuplaşmalara, toplumsal olaylara sebebiyet verebilecek girişimlerden kaçınılmasını hayati önemde görüyoruz.

CHP’DEKİ BÖLÜNMEYİ TASVİP ETMESEK DE

Türk siyasetinde bölünmeye değil sağduyuya, çatışmaya değil işbirliği ve diyaloğa, kısır tartışma ve çekişmelere değil milli meseleler üzerinde uzlaşıya ihtiyacımız vardır. CHP’de ‘mutlak butlan’ kararıyla başlayan tartışmaların iç çatışmaya ve ardından ayrışmaya dönüşmesi belirttiğim nedenlerle tasvip ettiğimiz bir durum olmamıştır. Biz, CHP’deki ayrışma ve bölünme girişimlerine hep temenni ile yaklaşılmasını salık verdik; birlik bozulmasın istedik, yer yer tecrübelerimizi paylaşıp tavsiyelerde bulunduk ancak gelinen noktada Özgür Bey ve arkadaşları ‘Yeni Parti’yi kurdular. Yargıtay kayıtlarına göre siyasi parti sayısını bir artırarak 190’ıncı parti oldular. CHP’nin bölünmesini tasvip etmesek de kendilerine ve partilerine başarılar diledik.

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Siyasette ahlaklı, ilkeli ve seviyeli, Türkiye ve Türk milleti için mücadele eden her Türkiye partisini şüphesiz ki kıymetli buluyoruz. Ayrıca CHP’ye siyasi patinaj yaptıran ve Türk kamuoyunu fazlasıyla meşgul eden yolsuzluk ve usulsüzlüklerin, parti içi çatışmanın da son bulmasını ve bu sürecin Türk siyasetinde ihtiyaç duyulan temiz siyasete ve arınmaya katkı sunmasını temenni ediyoruz. İstikrarlı, köklü siyasi partilerin, Türk demokrasisinin ve siyasetinin kurumlaşmasına, Türkiye’nin gelişmesine katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz.

EN ÖNEMLİ YÖNETİM REFORMLARINDAN BİRİ

Türkiye, 16 Nisan 2017’de anayasa değişikliği ile en önemli yönetim reformlarından birisine imza atarak parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçmiştir. Önümüzdeki süreçte sistemin ruhuna uygun, siyasi istikrarı ve demokratik gelişimi esas alan bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.”

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LİDER ÜLKE SÜPER GÜÇ

BAHÇELİ röportajında, “Bizim stratejik hedefimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle prangalarından kurtulan Türkiye’nin istikrarla 2053 yılında ‘lider ülke’ ve ‘süper güç’ haline gelmesidir” mesajı verdi: “MHP, kangrenleşmiş sorunlara şifa veren siyaset anlayışına sahiptir. Türk milliyetçiliği, kutlu bir istikbal davasına MHP ve Cumhur İttifakı riyasetinde hazırlanmaktadır. Terörsüz Türkiye, gençlerimize en büyük mirastır.

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ELİNE BELİNE DİLİNE...

Kardeşlik iklimini zehirlemeye çalışanları, provokasyonlarla siyasi rant devşirme peşinde olanları uyarıyorum. Herkesi, Hünkârımız Hacı Bektaş-ı Veli düsturunca eline, beline ve diline sahip olmaya davet ediyorum. Kardeşliği zaafa uğratan, fitneyi ve ayrışmayı siyasetin aracı haline getiren hiçbir yaklaşım karşılıksız kalmaz. Günü geldiğinde yapılan şovlara değil, niyete ve neticeye bakar; hesabı da sandıkta sorar. Ayrıca tek derdi MHP hazımsızlığı olan mahfillerin şizofrenik durumdan bir an evvel kurtulmaları hayrına olacaktır.”