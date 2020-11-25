Bahçeli: Sayın Arınç ne yapmak istiyor?

Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti:

‘KENDİNİ BİLMEZ’

“Virüsü hafife alan tedbirsizliğin maliyeti ileri düzeylerde olacaktır. Her kafadan çatlak seslerin çıkması gergin bekleyişleri tırmandıracaktır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın, Sağlık Bakanlığı’nı tekzip eden laçka ve layüsel açıklamalarının itibar edilecek hiçbir yanı yoktur. Bu kendini bilmezin maksadı nedir?

Cumhur ittifakının ortak paydası mevki, makam hırsı değildir. Cumhur ittifakı, cukka ittifakı değildir. Bizim ittifakımız milletin ittifakıdır. Mülevves niyet sahiplerine diyorum ki, o pis ellerinizi cumhur ittifakından derhal çekiniz, size buradan kemik çıkmaz. Cumhur ittifakı yaşayacaktır, reformları birbiri ardına hayata geçirecektir.

‘MAFYA OLMAZ’

Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır. Bu bir. Alaattin Çakıcı şehidimizin oğludur. Bu iki. Alaattin Çakıcı vatan ve millet sevdalısıdır. Bu üç. Alaattin Çakıcı üzerine atılı suçların bedelini yaklaşık 20 yıl cezaevinde kalarak ödemiş bir ülküdaşımızdır. Ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz, olamaz. 31 diplomatımızı şehit eden ASALA terör örgütünün peşine düşmüşlerdir. Kılıçdaroğlu bu işlerden anlamaz.

‘SİYASET ESKİSİ...’

Halen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olan siyaset eskisi bir şahsın, Sorosçu Osman Kavala ile terörist Demirtaş’a güzellemeler yapması çarpıklık, hatta ahmaklıktır. Bu şahsın iki suçlunun serbest bırakılmasını istemesi suçluyu övmektir, suça iştiraktir, ihanete yataklıktır. Terörist Demirtaş’ı tanımak için Devran kitabının okunmasını öneren bu gafil terör propagandasını alenen yapmıştır. Devran isimli kitap bir terör anlatısıdır. Devran isimli şahıs bir teröristtir. Yazan da teröristtir. Sayın Arınç nereye varmak, ne yapmak istiyorsun?”