MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBahçeli: Sayın Arınç ne yapmak istiyor?
GeriGündem Bahçeli: Sayın Arınç ne yapmak istiyor?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Umut ERDEM / ANKARA
Haber Giriş: 25.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bahçeli: Sayın Arınç ne yapmak istiyor?

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Bahçeli: Sayın Arınç ne yapmak istiyor?
Abone Olgoogle-news

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Bülent Arınç’ın istifası öncesi yaptığı konuşmada, “Terörist Demirtaş’a güzellemeler yapması ahmaklıktır. Sayın Arınç ne yapmak istiyorsun?” çıkışında bulundu.

Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti:

‘KENDİNİ BİLMEZ’

“Virüsü hafife alan tedbirsizliğin maliyeti ileri düzeylerde olacaktır. Her kafadan çatlak seslerin çıkması gergin bekleyişleri tırmandıracaktır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın, Sağlık Bakanlığı’nı tekzip eden laçka ve layüsel açıklamalarının itibar edilecek hiçbir yanı yoktur. Bu kendini bilmezin maksadı nedir?

Cumhur ittifakının ortak paydası mevki, makam hırsı değildir. Cumhur ittifakı, cukka ittifakı değildir. Bizim ittifakımız milletin ittifakıdır. Mülevves niyet sahiplerine diyorum ki, o pis ellerinizi cumhur ittifakından derhal çekiniz, size buradan kemik çıkmaz. Cumhur ittifakı yaşayacaktır, reformları birbiri ardına hayata geçirecektir.

‘MAFYA OLMAZ’

Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır. Bu bir. Alaattin Çakıcı şehidimizin oğludur. Bu iki. Alaattin Çakıcı vatan ve millet sevdalısıdır. Bu üç. Alaattin Çakıcı üzerine atılı suçların bedelini yaklaşık 20 yıl cezaevinde kalarak ödemiş bir ülküdaşımızdır. Ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz, olamaz. 31 diplomatımızı şehit eden ASALA terör örgütünün peşine düşmüşlerdir. Kılıçdaroğlu bu işlerden anlamaz.

‘SİYASET ESKİSİ...’

Halen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olan siyaset eskisi bir şahsın, Sorosçu Osman Kavala ile terörist Demirtaş’a güzellemeler yapması çarpıklık, hatta ahmaklıktır. Bu şahsın iki suçlunun serbest bırakılmasını istemesi suçluyu övmektir, suça iştiraktir, ihanete yataklıktır. Terörist Demirtaş’ı tanımak için Devran kitabının okunmasını öneren bu gafil terör propagandasını alenen yapmıştır. Devran isimli kitap bir terör anlatısıdır. Devran isimli şahıs bir teröristtir. Yazan da teröristtir. Sayın Arınç nereye varmak, ne yapmak istiyorsun?”

False
Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle