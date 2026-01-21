Bahçeli: Şam’ın güvenliği Ankara’nın güvenliği

Haberin Devamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin dünkü Meclis grup toplantısında Suriye’deki SDG/YPG yapılanmasına yönelik olarak şöyle konuştu: “SDG/YPG kapsamlı tutunduğu alanlardan defedilmiştir. Son gelişmeler son derece müspet ve kayda değerdir. Terörsüz Türkiye hedeflerine suikast üstüne suikast düzenleyen SDG/YPG’nin 27 Şubat İmralı çağrısına muhalif ve mugayir hareket ettiği açıktır. Gerçekten de Suriye’de tezahür eden SDG/YPG provokasyonlarını 27 Şubat Barış ve Demokratik Toplum sürecini baltalama girişimi olarak gören ve gösteren bizzat PKK’nın kurucu önderliğidir. Suriye’de yeni bir siyasi ve toplumsal yapı kurulmaktadır. SDG/YPG’nin 14 maddelik entegrasyon anlaşmasını imzalamak durumunda kalması oldukça hayırlı bir sonuçtur. Suriye’de kapsayıcı, kucaklayıcı bir anlayışla anayasa yapılmasını önermiştik. Suriye Cumhurbaşkanı’nın yayımladığı kararname, düşüncelerimize ve önerilerimize uygun bir içeriğe sahiptir. Kararname isabetli, anlamlı doğru zamanda atılmış önemli bir adımdır.

TERÖRÜN SONU YOK

Sadece Fırat’ın batısı değil, Fırat’ın doğusu da; Ayn el-Arap’tan Kamışlı’ya kadar faal halde bulunan terörist faaliyetlerin kökü kurutulmalı, mıntıka temizliği bütüncül ve eşgüdüm halinde hayata geçirilmelidir. Ne yurtiçinde ne de yurtdışında terörizmin ve terör örgütlerinin kanlı kumpaslarına tahammül etmeyeceğiz. Terörün sonu yoktur. Şam’ın güvenliği Ankara’nın güvenliğidir.”

BARIŞ KURULU: ERDOĞAN BAŞKAN OLMALI

- MHP Lideri Bahçeli, “Başta Amerika olmak üzere dünyada kim varsa ona sesleniyorum. Filistin ve Gazze meselesinde barışın kurulu başkanı Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmalıdır. Sonra kim katılacaksa katılsın. Barışın başı Türkiye, onun başı Cumhurbaşkanı. Haydi hodri meydan” dedi.

CHP’YE EMEKLİ YANITI: TATLI SU KURNAZLIĞI

- MHP Lideri Bahçeli, CHP Lideri Özgür Özel’in emekli maaşı için MHP dahil tüm partilere çağrısını şöyle yanıtladı: “Hatırlarsanız, en düşük emekli maaşı alan kardeşlerimizin sefalet ücretine değil en azından insanca yaşayabilecekleri bir seviyeye taşınmasını gündeme getirmiştim. Sözlerimin sonuna kadar arkasında ve emeklilerimizin yanındayım. MHP Cumhur İttifakı ortağıdır, ancak iktidar ortağı değildir. Özgür Özel’in emeklilerle ilgili değerlendirmemizi istismara kalkışması kendisini yine boşa düşürmüştür. Şayet verdikleri önergelerine destek vermezsek bizi emeklilere sahip çıkmamakla suçlayacaklarmış. Bu tatlı su kurnazına diyorum ki geçiniz bunları geçiniz. Sizin önergenize destek olmayız, ayak oyunlarına kanmayız.”

BİHTER-BEHLÜL ÇIKIŞI

Atlas Çağlayan evladımız sokak ortasında katledildi. Ahmet Minguzzi cinayeti adeta tekerrür etti. Suça karışmış veya suç işlemiş çocuklarla ilgili ne gerekiyorsa yapmalıyız. Cinnet, cinayet ve şiddet eşzamanlı mesafe alıyor. Sanatçı ve medya mensupları uyuşturucuyla anılıyor. Makyajlanmış hayatların ne kadar çürüdüğü görülüyor. Bakıyorsunuz, bir özel jette her rezalet, her türlü iğrençlik sahne alıyor. Ülkemiz Reşat Nuri Güntekin’in Yaprak Dökümü isimli eserini adeta aratmıyor. Önüne gelen Bihter olmuş, önüne gelen Behlül karakterine bürünmüş. Türkiye, Bebek Oteli’ndeki şaibeli olaylarla anılamaz, temizliğin simgesi olan bebek kelimesi aşağılık ilişkilerle yan yana getirilemez. Türkiye, havada uçan bir günah jetine hapsedilemez.

Bahçeli, kürsüde MHP’nin hazırladığı Evim Ocağım, Ailelere Gelir Desteği Projesi gibi kitapçıkları gösterdi. Bahçeli’nin yüzük ve rozetinde Fettahoğulları aile mührü ile hat sanatıyla yazılmış sureler olduğu görüldü.