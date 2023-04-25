Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bahçeli: ‘Ortada ne para var ne de vermeyi aklından geçiren’

Güncelleme Tarihi:

#Devlet Bahçeli#MHP#Miting
Bahçeli: ‘Ortada ne para var ne de vermeyi aklından geçiren’
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 07:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın miting yapmalarını eleştirerek, “Korsan, kanunsuz mitingler yapan belediye başkanlarını oy veren vatandaşlarımıza havale ediyor, bunların ahlaken koltuklarından düştüklerini buradan açıklıyorum” dedi.

Haberin Devamı

MHP Lideri, “14 Mayıs’ta Aziz Milletim Sıra Sende” temalı mitinglerine dün Kastamonu ve Çankırı’dan devam ederken özetle şunları kaydetti:

ETNİK KIŞKIRTICILIK

“Dünkü gaflet, dalalet, hıyanet bir fazlasıyla bugüne yansımıştır. Ancak Kılıçdaroğlu bu alçak göreve taliptir, etnik ve mezhep kışkırtıcılığına soyunmuştur. Terörist Demirtaş’ı ve Soros’çu Kavala’yı serbest bırakacağını küstahça açıklamıştır. HDP’nin kayyum partisi Yeşil Sol Parti, Kılıçdaroğlu’yla yan yanadır. Ortada ne para var, ne de parayı vermeyi aklından geçiren. 14 Mayıs Türkiye’mizin bir kırılma ve kavşak noktasıdır. Türkiye ile hesabı olan kim varsa CHP’ye yoldaş, İYİ Parti’ye yandaştır. Türkiye Cumhuriyeti’ne pusu kuranların eşkâli bellidir.

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bayraksızların umududur. Bu zat Türkiye’yi içeriden teslim almak için görevlendirilen yabancı komiseridir.

Haberin Devamı

Bahçeli: ‘Ortada ne para var ne de vermeyi aklından geçiren’


ERDOĞAN’A GÜÇLÜ DESTEK

Kapitülasyon özlemi çekenler, IMF yolu gözleyenler, rantçılar, karanlık lobiler, Türk ve İslam karşıtları Kılıçdaroğlu’nu kuklaya dönüştürmüşlerdir. Sayın Erdoğan’ın açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesini hedefliyoruz, buna var mısınız? Ant olsun ki, husumet cephesine Türkiye’yi dar edeceğiz. Milletvekili adaylarımıza ve cumhurbaşkanı adayımız Sayın Erdoğan’a çok güçlü desteğinizi bekliyorum.

‘Kayıkla kağnının’ işbirliği Türk’ün mücadele ruhunu harekete geçirmiş, Anadolu’ya ulaştırılan silah ve mühimmatlar Kurtuluş Savaşı’nın seyrini değiştirmişti. O tarihlerde soğan edebiyatı yapan, patates tantanası çıkaran yoktu. Elde yok, avuçta yoktu; ama bir vatan, bayrak aşkı vardı.

SAKİN GEÇMESİNİ DİLİYORUM

Seçimlerin sağduyulu, sakin, demokratik olgunlukla gerçekleşmesini diliyorum. Son günlerde provokasyonlar nedeniyle Türkiye üzerinde hesabı olan karanlık çevrelerin boş durmadığını görüyorum. 14 Mayıs öncesi ülkemizi karışıklığa hapsetmek maksadıyla ellerini ovuşturanların hevesleri kursaklarında kalacaktır.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Devlet Bahçeli#MHP#Miting

BAKMADAN GEÇME!

26 yıl önce işlenen korkunç cinayet, hapishanedeki fısıltı ile çözüldü

26 yıl önce işlenen korkunç cinayet, hapishanedeki fısıltı ile çözüldü!

#Soğuk Dava
Özgür doğum yapmak istedi, bebeğini kaybetti… ‘İnsan hamile olduğu sürece özgür değildir’

'Özgür doğum' yapmak istedi, bebeğini kaybetti… ‘İnsan hamile olduğu sürece özgür değildir’

#Özgür Doğum
Dünyanın en zengin insanının en zor kararı... Yıllardır bu soruya yanıt aranıyor: Bernard Arnaultdan sonra yerine kim geçecek

Dünyanın en zengin insanının en zor kararı... Yıllardır bu soruya yanıt aranıyor: Bernard Arnault'dan sonra yerine kim geçecek?

#Bernard Arnault