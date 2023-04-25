Bahçeli: ‘Ortada ne para var ne de vermeyi aklından geçiren’

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MHP Lideri, “14 Mayıs’ta Aziz Milletim Sıra Sende” temalı mitinglerine dün Kastamonu ve Çankırı’dan devam ederken özetle şunları kaydetti:



ETNİK KIŞKIRTICILIK



“Dünkü gaflet, dalalet, hıyanet bir fazlasıyla bugüne yansımıştır. Ancak Kılıçdaroğlu bu alçak göreve taliptir, etnik ve mezhep kışkırtıcılığına soyunmuştur. Terörist Demirtaş’ı ve Soros’çu Kavala’yı serbest bırakacağını küstahça açıklamıştır. HDP’nin kayyum partisi Yeşil Sol Parti, Kılıçdaroğlu’yla yan yanadır. Ortada ne para var, ne de parayı vermeyi aklından geçiren. 14 Mayıs Türkiye’mizin bir kırılma ve kavşak noktasıdır. Türkiye ile hesabı olan kim varsa CHP’ye yoldaş, İYİ Parti’ye yandaştır. Türkiye Cumhuriyeti’ne pusu kuranların eşkâli bellidir.



Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bayraksızların umududur. Bu zat Türkiye’yi içeriden teslim almak için görevlendirilen yabancı komiseridir.

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Kapitülasyon özlemi çekenler, IMF yolu gözleyenler, rantçılar, karanlık lobiler, Türk ve İslam karşıtları Kılıçdaroğlu’nu kuklaya dönüştürmüşlerdir. Sayın Erdoğan’ın açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesini hedefliyoruz, buna var mısınız? Ant olsun ki, husumet cephesine Türkiye’yi dar edeceğiz. Milletvekili adaylarımıza ve cumhurbaşkanı adayımız Sayın Erdoğan’a çok güçlü desteğinizi bekliyorum.‘Kayıkla kağnının’ işbirliği Türk’ün mücadele ruhunu harekete geçirmiş, Anadolu’ya ulaştırılan silah ve mühimmatlar Kurtuluş Savaşı’nın seyrini değiştirmişti. O tarihlerde soğan edebiyatı yapan, patates tantanası çıkaran yoktu. Elde yok, avuçta yoktu; ama bir vatan, bayrak aşkı vardı.Seçimlerin sağduyulu, sakin, demokratik olgunlukla gerçekleşmesini diliyorum. Son günlerde provokasyonlar nedeniyle Türkiye üzerinde hesabı olan karanlık çevrelerin boş durmadığını görüyorum. 14 Mayıs öncesi ülkemizi karışıklığa hapsetmek maksadıyla ellerini ovuşturanların hevesleri kursaklarında kalacaktır.”