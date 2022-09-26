Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bahçeli: Onların hükmü şafak sökene kadardır

Güncelleme Tarihi:

#Devlet Bahçeli#MHP#Seçim
Bahçeli: Onların hükmü şafak sökene kadardır
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2022 07:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net’ temalı açık hava toplantıları kapsamında dün Erzurum’da İstasyon Meydanı’nda konuştu. Bahçeli özetle şunları söyledi:

Haberin Devamı

YANLIŞ HESAP YAPMASINLAR

“İktidarı ve siyasi ikbali gecenin zifiri karanlığında arayan Türkiye muhaliflerinin kalın maskesi 2023’te yırtılıp atılacaktır. Onların hükmü şafak sökene kadardır. Hiç kimse boş hayale kapılıp yanlış hesap yapmasın. 2023’te cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 2. yarısına geçmiş olacağız. Terörü bitirmiş, işsizliği yenmiş, üretim, yatırım seferberliği ile yükseldikçe yükselmiş bir ülke gerçeğine ulaşacağız, Türkiye’yi büyüteceğiz. Bekâmız tehlikeye girerse yok oluş kaçınılmazdır. Türkiye’nin güvenliği her şeyin önünde ve üstündedir. Ülkemizin geleceğini teslimiyetçiler belirleyemez. Biz milletin ruh kökü olan Cumhur İttifakı’yız. Enflasyon varsa bugün yarın düşer, ancak vatan elden giderse bu ağır sonuç nasıl telafi edilecektir? Cumhuriyet’in 100. yıl dönümünü cumhurun zaferiyle taçlandıracağız.

Haberin Devamı

MEYDAN OKUMA KÜSTAHLIĞI

Kılıçdaroğlu’nun Demirtaş’a şeref madalyası takacağım sözünün yazılı olduğu afişte poz vermesi, ‘barışacağız’ demesi, Türkiye’ye meydan okuma küstahlığıdır. Kılıçdaroğlu açıklasın İmralı canisinin serbest kalmasını diğer ittifak ortaklarıyla konuştu mu? Böyle bir gizli ajandaları var mı? Okyanus ötesinde kripto mesajlar aldı mı? Ateş olsanız cümrünüz kadar yer yakarsınız. Kaçamazsınız, kurtulamazsınız.”

ADAYIMIZ ‘O BIDEN İSE BEN ERDOĞAN’ DİYEN İRADE

BAHÇELİ Erzurum konuşmasında cumhurbaşkanı adaylarının Tayyip Erdoğan olduğunu şu sözlerle yineledi:

“Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Londra’da tek sıra halinde yapılan bilet kontrol kuyruğuna geçip otobüse binenlerden olmayıp, Birleşmiş Milletler’in 77.Genel Kurulu’nda adalet, insaniyet, merhamet, siyaset ve vicdan dersi veren Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı adayımızdır. ‘O Biden ise ben Erdoğan’ım’ diyen irade bizim cumhurbaşkanı adayımızdır.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Devlet Bahçeli#MHP#Seçim

BAKMADAN GEÇME!

Aşk için öldürdüm diye haykırmıştı... Mafya anası Pupettanın film gibi hayatı

'Aşk için öldürdüm!' diye haykırmıştı... 'Mafya anası' Pupetta'nın film gibi hayatı

#Assunta Maresca
EZBER BOZAN SERİSİ | Kilo vermek için kahvaltıda çok ye, akşam az... efsanesi çöküyor mu

EZBER BOZAN SERİSİ | 'Kilo vermek için kahvaltıda çok ye, akşam az...' efsanesi çöküyor mu?

#Kahvaltı
Teknoloji milyarderlerinin felaketten kaçış plânları…

Teknoloji milyarderlerinin 'felaketten kaçış' plânları…

#Teknoloji Patronları

BAKMADAN GEÇME!

Aşk için öldürdüm diye haykırmıştı... Mafya anası Pupettanın film gibi hayatı

'Aşk için öldürdüm!' diye haykırmıştı... 'Mafya anası' Pupetta'nın film gibi hayatı

#Assunta Maresca
EZBER BOZAN SERİSİ | Kilo vermek için kahvaltıda çok ye, akşam az... efsanesi çöküyor mu

EZBER BOZAN SERİSİ | 'Kilo vermek için kahvaltıda çok ye, akşam az...' efsanesi çöküyor mu?

#Kahvaltı
Teknoloji milyarderlerinin felaketten kaçış plânları…

Teknoloji milyarderlerinin 'felaketten kaçış' plânları…

#Teknoloji Patronları