Bahçeli: Onların hükmü şafak sökene kadardır

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YANLIŞ HESAP YAPMASINLAR

“İktidarı ve siyasi ikbali gecenin zifiri karanlığında arayan Türkiye muhaliflerinin kalın maskesi 2023’te yırtılıp atılacaktır. Onların hükmü şafak sökene kadardır. Hiç kimse boş hayale kapılıp yanlış hesap yapmasın. 2023’te cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 2. yarısına geçmiş olacağız. Terörü bitirmiş, işsizliği yenmiş, üretim, yatırım seferberliği ile yükseldikçe yükselmiş bir ülke gerçeğine ulaşacağız, Türkiye’yi büyüteceğiz. Bekâmız tehlikeye girerse yok oluş kaçınılmazdır. Türkiye’nin güvenliği her şeyin önünde ve üstündedir. Ülkemizin geleceğini teslimiyetçiler belirleyemez. Biz milletin ruh kökü olan Cumhur İttifakı’yız. Enflasyon varsa bugün yarın düşer, ancak vatan elden giderse bu ağır sonuç nasıl telafi edilecektir? Cumhuriyet’in 100. yıl dönümünü cumhurun zaferiyle taçlandıracağız.

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MEYDAN OKUMA KÜSTAHLIĞI

Kılıçdaroğlu’nun Demirtaş’a şeref madalyası takacağım sözünün yazılı olduğu afişte poz vermesi, ‘barışacağız’ demesi, Türkiye’ye meydan okuma küstahlığıdır. Kılıçdaroğlu açıklasın İmralı canisinin serbest kalmasını diğer ittifak ortaklarıyla konuştu mu? Böyle bir gizli ajandaları var mı? Okyanus ötesinde kripto mesajlar aldı mı? Ateş olsanız cümrünüz kadar yer yakarsınız. Kaçamazsınız, kurtulamazsınız.”

ADAYIMIZ ‘O BIDEN İSE BEN ERDOĞAN’ DİYEN İRADE

BAHÇELİ Erzurum konuşmasında cumhurbaşkanı adaylarının Tayyip Erdoğan olduğunu şu sözlerle yineledi:

“Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Londra’da tek sıra halinde yapılan bilet kontrol kuyruğuna geçip otobüse binenlerden olmayıp, Birleşmiş Milletler’in 77.Genel Kurulu’nda adalet, insaniyet, merhamet, siyaset ve vicdan dersi veren Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı adayımızdır. ‘O Biden ise ben Erdoğan’ım’ diyen irade bizim cumhurbaşkanı adayımızdır.”