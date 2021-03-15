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Gündem
DHA
Haber Giriş: 15.03.2021 - 14:21 | Son Güncelleme:

Bahçeli: 'Öğrenci andı' kararı pimi çekilmiş bir bombadır

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Bahçeli: 'Öğrenci andı' kararı pimi çekilmiş bir bombadır

MHP lideri Bahçeli: HDP'li bölücülerin fezlekelerinin TBMM'ye gönderilip milli dayanışma şuurunun çelikleştiği bugünlerde 'Öğrenci Andı' kararı pimi çekilmiş bir bombadır. Danıştay bu yanlıştan dönmeli, Türk milletinin tarihi hasletleriyle, çiğnetilmeyecek emanetleriyle oynamaya teşebbüsten vazgeçmelidir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: HDP'li bölücülerin fezlekelerinin TBMM'ye gönderilip milli dayanışma şuurunun çelikleştiği bugünlerde 'Öğrenci Andı' kararı pimi çekilmiş bir bombadır. Danıştay bu yanlıştan dönmeli, Türk milletinin tarihi hasletleriyle, çiğnetilmeyecek emanetleriyle oynamaya teşebbüsten vazgeçmelidir.

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