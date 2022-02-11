Bahçeli: Ödemezse elektriği kesilmeli

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Twitter’dan paylaşım yapan Bahçeli, Kılıçdaroğlu’na eleştirilerini “CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu video kaydına iyice merak sardı. Gördüğüm kadarıyla bu alanda sivrildikçe sivriliyor! Ne yapsın fukara, akşamları can sıkıntısına çözüm bulamıyor. Ancak simitsiz derinlere dalıyor ve boy veriyor” dedi.

CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL: KEMAL BEY’İN KİŞİSEL PROTESTOSU

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun zamlar geri alınıncaya kadar elektrik faturası ödememe kararının kişisel protestosu olduğunu söyledi. Özel, “Kemal Bey milyonların sesi olmuştur” dedi.