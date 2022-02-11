Bahçeli: Ödemezse elektriği kesilmeli

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Tüketiciyi bezdirene 7 milyon lira cezaTüketiciyi bezdirene 7 milyon lira ceza#Reklam Kurulu
Elon Muskın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldüElon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: 'İlk oğlum kollarımda öldü'#Elon Musk
NBAde tarihe geçen takas gecesi 44 milyon dolarlık kontrat elde patladıNBA'de tarihe geçen takas gecesi! 44 milyon dolarlık kontrat elde patladı#Nba
Suikastta üniformalı çete iziSuikastta üniformalı çete izi#Halil Falyalı
Bizim millet sevmez anarşiyi, kaosu falanBizim millet sevmez anarşiyi, kaosu falan#Kemal Kılıçdaroğlu
Elektrikte acil zirveElektrikte acil zirve#Elektrik
Cumhurbaşkanı adaylığında İYİ Parti’de değişiklik varCumhurbaşkanı adaylığında İYİ Parti’de değişiklik var#İYİ Parti
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme... Seccad Yeşil tutuklandıMahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme... Seccad Yeşil tutuklandı#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Covid-19u atlattı... Prof. Dr. Topaloğlu: Son iki test negatif çıktıCumhurbaşkanı Erdoğan Covid-19'u atlattı... Prof. Dr. Topaloğlu: Son iki test negatif çıktı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Beşiktaş çeyrek final biletini penaltılarla kaptıBeşiktaş çeyrek final biletini penaltılarla kaptı!#Beşiktaş
Bakan Koca İkinci doz oranları düşük diyerek uyardı... İlleri tek tek saydıBakan Koca 'İkinci doz oranları düşük' diyerek uyardı... İlleri tek tek saydı#Koronavirüs
Hamdi benim çantacım değil'Hamdi benim çantacım değil'#Selen Görgüzel
Dostça ayrıldılarDostça ayrıldılar#Zeynep Selvili
200 bin TL detayı... Ünlü oyuncu üç ay hapis yatacak200 bin TL detayı... Ünlü oyuncu üç ay hapis yatacak!#Seran Göçer
Çelikten Kılıçdaroğluna fatura tepkisi: CHPnin siyasi iflas ilanıdırÇelik'ten Kılıçdaroğlu'na fatura tepkisi: CHP'nin siyasi iflas ilanıdır#Ömer Çelik
HABERLERGündem Haberleri

Bahçeli: Ödemezse elektriği kesilmeli

#Devlet Bahçeli#Kemal Kılıçdaroğlu#Elektrik Faturası
Bahçeli: Ödemezse elektriği kesilmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elektrik faturası restine tepki göstererek, “Sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir. Bu tehditkâr meydan okumaya göz yumulamaz. Faturayı ödemezse elektriği kesilmelidir. Vicdanı karanlık olsa da, evinin karanlığa gömülmesine üzülürüm” dedi.

Haberin Devamı

Twitter’dan paylaşım yapan Bahçeli, Kılıçdaroğlu’na eleştirilerini “CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu video kaydına iyice merak sardı. Gördüğüm kadarıyla bu alanda sivrildikçe sivriliyor! Ne yapsın fukara, akşamları can sıkıntısına çözüm bulamıyor. Ancak simitsiz derinlere dalıyor ve boy veriyor” dedi.

CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL: KEMAL BEY’İN KİŞİSEL PROTESTOSU

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun zamlar geri alınıncaya kadar elektrik faturası ödememe kararının kişisel protestosu olduğunu söyledi. Özel, “Kemal Bey milyonların sesi olmuştur” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Devlet Bahçeli#Kemal Kılıçdaroğlu#Elektrik Faturası

BAKMADAN GEÇME!

“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

#Erol Köse
Falyalı cinayetinde ‘Söylemez’ izi çıktı

Falyalı cinayetinde ‘Söylemez’ izi çıktı

#Halil Falyalı
Tüketiciyi bezdirene 7 milyon lira ceza

Tüketiciyi bezdirene 7 milyon lira ceza

#Reklam Kurulu

BAKMADAN GEÇME!

“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

#Erol Köse
Falyalı cinayetinde ‘Söylemez’ izi çıktı

Falyalı cinayetinde ‘Söylemez’ izi çıktı

#Halil Falyalı
Tüketiciyi bezdirene 7 milyon lira ceza

Tüketiciyi bezdirene 7 milyon lira ceza

#Reklam Kurulu