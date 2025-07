Bahçeli Next Sosyal’de

Haberin Devamı

Bayraktar, MHP Lideri Bahçeli’ye Next Sosyal’e katılımı için bir davet mektubu gönderdi. Fikri ve sosyal hayatın dijital dünyaya taşındığı bu çağda, özgür ve güvenli bir ortamda bir araya gelebilmenin önemine yürekten inandığını belirten Bayraktar mektubunda “Next Sosyal’in dijital dünyada insan onurunu, hakkaniyeti ve sağduyuyu önceleyen bir anlayışı hayata geçirmesini arzu ediyoruz. Bilginin, tecrübenin ve iyi niyetin gürültüye kurban gitmediği yeni bir yuva kuruyoruz. Sizlerin fikirlerinden ilham alan genç kardeşlerimizin çabalarını desteklemenizi çok önemsiyoruz. Bu yeni yolculuğumuzda yanımızda olmanız bizlere güç ve ilham verecektir. Sizi ve kıymetli çevrenizi heyecanımıza ortak olmanız için Türkiye’nin yeni dijital yuvası Next Sosyal’e davet ediyorum” dedi.



NEXT SOSYAL AİLESİNE DAHİL OLDU



MHP Genel Merkezi daveti kabul ettiğini, “T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar’ın, yerli ve yeni nesil dijital dünya ağımız Next Sosyal’e katılmaları için Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye gönderdikleri davete icabeten, Sayın Genel Başkanımız Next Sosyal ailesine dahil olmuştur” açıklamasıyla duyurdu. Bahçeli, katıldığı Next Sosyal platformundan Bayraktar’a “Sayın Selçuk Bayraktar, çok değerli hizmetlerin yanında yerli ve milli sosyal ağ Next Sosyal’i hayata geçirmenizden dolayı tebriklerimi sunuyor, başarılar diliyorum. Next Sosyal Türk Milletine hayırlı uğurlu olsun. Next Sosyal ailesine katılmaktan çok büyük gurur ve memnuniyet duyuyorum” sözleriyle teşekkür etti.