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Bahçeli: ‘Nevruz kardeşliğin mihenk taşı’

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#HDP#Nevruz Bayramı#CHP
Bahçeli: ‘Nevruz kardeşliğin mihenk taşı’
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 07:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nevruz Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda “Nevruz, milli kader ortaklığımızın ve kardeşlik bağlarımızın mihenk taşı olduğu kadar parlayan da sembolüdür” dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 21 Mart Nevruz Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda “Nevruz, milli kader ortaklığımızın ve kardeşlik bağlarımızın mihenk taşı olduğu kadar parlayan da sembolüdür” diyerek özetle şunları aktardı: “Nevruz Bayramı, aynı zamanda bolluk ve bereketin, dostluk ve kardeşliğin, kaynaşma ve kucaklaşmanın da timsalidir. Nevruz bir diriliş anısı, bir doğruluş atılımı, bir yükseliş atılganlığı, yeni bir güne yürüyüş adımıdır.

CHP-HDP BULUŞMASI

Bölücülerin, gayri milli çevrelerin, millete şaşı bakan çarpık zihniyetlerin, terörizme yakasını kaptırmış lekeli mihrakların değil, Türk’ün ezeli bayramı, Türk milletinin ebedi bayram günüdür. CHP ile HDP’nin ertelenmiş buluşmasını Nevruz Günü gerçekleştirmesi ise hem bir talihsizlik hem de kimin kimlerle emel ve hedef birliği içinde olduğunun üzeri karalanmış çirkin resmidir.”

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#HDP#Nevruz Bayramı#CHP

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