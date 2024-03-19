Bahçeli MYK’yı yeniledi

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Bahçeli, partisinin MYK’sının yüzde 57’sini değiştirdi. 75 üyeden oluşan yeni MYK’ya 43 yeni isim girerken, eski MYK’dan da 32 üye yerini korudu. Bahçeli, yeni MYK’da 15 kişiden oluşan Başkanlık Divanı üyelerinin tamamına yer vererek, kurmaylarını partinin yönetim kadrosuna dahil etti.

75 İSİMDEN 43’Ü DEĞİŞTİ

Eski Genel Başkan Yardımcılarından Prof.Dr. Zühal Topçu, eski TBMM İdare Amiri Erkan Haberal ve MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül yeni MYK’da dikkat çeken isimler oldu. Milletvekillerinden de Yücel Bulut, Abdurrahman Başkan, Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Vahit Kayrıcı, İlyas Topsakal, Levent Uysal, Ekrem Gökay Yüksel, Konur Alp Koçak ve Fevzi Zırhlıoğlu da listede yer aldı. Yeni parti yönetimine giren diğer isimler şöyle: Cemal Akın, Hasan Kalyoncu, Muhammet Hanifi Macit, Güzide Çıpan, Metehan Özkan, Mustafa Ertekin, Emine Güven Öztürk, Esma Özdaşlı, Osman Gür, Timur Şerif Şaşmaz, Abdülaziz Sekban, Tamer Çakıroğlu, Hüseyin Zafer Gülseven, Hüseyin Korkmaz, Utkucan Yıldırım, Hayri Bulut, Hümmet Tatar, Bünyamin Köken, Mustafa Çavuş, Metin Arı, Mustafa İzgioğlu, Umut Bağlı, Nazif Koray Nügü, Birol Gür, Mahmut Cüneyt Göz, Şahin Kartal, Fatih Tatlısu, Necdet Öztürkçü, Muhammet Fatih Yaşar, İlker Yücel, Özmen Alp Giray Erdemir, Özer Karakayacı ve Ali Yıldız.