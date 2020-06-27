Bahçeli: MHP’nin iki stratejik hedefinden biri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi... 'Türkiye eskiye dönmeyecek'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin haçlı donanması kurulma çağrısını yaptığı bugünkü dönemde, Türkiye’nin Fransa, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan başta olmak üzere bölgesel ve küresel güç merkezleriyle cepheleştiği bir zamanda, ülkemizi içerden süngülemek isteyenlere ant olsun izin verilmeyecektir” dedi.

Milletvekilleri ile düzenlediği toplantının ardından yazılı bir açıklama yapan Bahçeli, özetle şunları kaydetti:

‘PERÇİNLEMEK ZARURET’

“Türkiye eskiye dönmeyecektir. MHP’nin takip ettiği iki stratejik hedeften birisi Cumhur İttifakı’nın devamı, bir diğeri de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin dönemsel değil, bilakis daimi başarısıdır. Özellikle Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu ve TBMM İç Tüzüğü’nü yeniden ele alarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle çelişmeyecek içerik netliğiyle ve ifade niteliğiyle perçinlemek zarurettir.

‘TBMM’DE SİPARİŞ GRUP’

Bir başka husus da Siyasi Etik Kanunu’na duyulan ertelenemez ihtiyaçtır. TBMM’de sipariş grup kuran ve kurduranlar, marjinal partilere belirli süreli ve belli amaçlara matuf milletvekili verip iş bitiminde tekrar iade alanlar. CHP bu gaflet ve rezalet kervanının başını çeken çıban başıdır. Çünkü bu CHP zembereğinden boşalmış, balataları yakmıştır.

‘İZİN VERİLMEYECEK’

Türkiye Libya’dan Suriye’ye, Doğu Akdeniz’den Irak’ın kuzeyine kadar egemenlik haklarını ve milli güvenliği onurla savunmaktadır. Gerçek savunma budur. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin haçlı donanması kurulma çağrısını yaptığı dönemde, Türkiye’nin Fransa, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan başta olmak üzere bölgesel ve küresel güçlerle cepheleştiği bir zamanda, ülkemizi içerden süngülemek isteyenlere ant olsun izin verilmeyecektir. CHP-HDP-İP-FETÖ-PKK milletin gücü karşısında saklanacak yer arayacaklardır.”