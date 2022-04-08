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Bahçeli: MHP yüzdelere sığmaz

#Devlet Bahçeli#MHP#CHP
Bahçeli: MHP yüzdelere sığmaz

MHP Lideri Bahçeli, “Partimizin eridiğini açıklayan kokuşmuş araştırma şirketleri, anketleri yaparken CHP Genel Merkezi’nde mi dolaşıyorsunuz? Yoksa Kandil’de mi geziyorsunuz? Ölümüz bile sizin dirinizi, sizin topunuzu yerle yeksan etmeye yetecektir” dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin baraj altında kalacağı söylentilerine “İkazen söylüyorum, MHP yüzdelere sığmaz, barajlarla sınırlanamaz” tepkisini gösterdi. MHP Lideri, partisinin grup toplantısındaki konuşmasında özetle şunları kaydetti: “Partimizin eridiğini, gerilediğini, inişe geçtiğini yazan ve açıklayan kokuşmuş araştırma şirketleri, alayınıza soruyorum, siz anketleri yaparken CHP Genel Merkezi’nde mi dolaşıyorsunuz? Yoksa Kandil’de mi geziyorsunuz? Lejyoner anketçilere, siyasi işbirlikçilerine diyorum ki bizim ölümüz bile topunuzu yerle yeksan etmeye yetecektir. 2023 Haziran ayında sokağa çıkacak yüzünüz dahi olmayacaktır. Hiç kimse yalan anketlerle bize ayar veremez, gözümüzü korkutamaz.

BUÇA: DÜZMECE Mİ?

Buça’daki trajik ve yürek yaralayıcı sahnelerin düzmece bir olay mı veya gerçekten bir katliam mı olduğu henüz açıklığa kavuşmamıştır. Bize göre, katliam iddialarının İstanbul’da kurulan müzakere masasından sonra gündeme taşınması ya bir tesadüf ya da kahredici bir tezgâhtır. Hiç kimsenin aç ve açıkta kalmasına göz yumamayız. KDV indirimlerine rağmen hâlâ fiyat etiketlerini indirmeyenler insafsızlığın pençesindedir. Çıkan enflasyon elbirliğiyle indirilecektir.”

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#Devlet Bahçeli#MHP#CHP

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