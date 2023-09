Bahçeli: MHP, Süleyman Soylu'nun sonuna kadar arkasındadır

Haberin Devamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, televizyon ekranlarında sabitleşmiş bir takım kişilerin, topluma nefret ve nifak aşıladığını; gerçekleri yansıtmayan iddia ve tehlikeli isnatların huzur ve güvenliği tehdit ettiğini belirtti. Gündeme yansıyan her meselenin çarpıtılarak siyasileştirildiğini söyleyen Bahçeli, "Bu kategoride yerini alarak zehir ve zillet servisi yapanlar, üstelik husumet odağı haline gelmiş olanlar, hiçbir araştırmaya gerek duymadan, hiçbir ahlaki ve insani kaygı taşımadan itibar cellatlığını meslek edinmişler, milli birlik ve dayanışma ruhunu tehlikeli ölçüde tahribe başlamışlardır. Gündeme yansıyan her meseleyi anbean çarpıtıp siyasileştiren bu hayasızlar, aslında zillet ittifakının hizmetkarlığına soyunan görevli provokatörlerdir" ifadelerini kullandı.



'SOYLU, BİR DEVLET VE SİYASET İNSANIDIR'



İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu hakkında, İçişleri Bakanı olduğu döneme ilişkin mesnetsiz iddialarda bulunulduğunu belirten Bahçeli, "Özellikle bir adli vakıa üzerinden devamlı surette eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve bakanlık dönemine ilişkin mesnetsiz iddialarda bulunanların potansiyel bir rövanş alma gayesine heves ettikleri, elbette dikkatli ve uyanık gözlerden kaçmamaktadır. Sayın Soylu, 2016 yılından 2023 yılına kadar üstlendiği bakanlık sorumluluğunu layıkıyla yerine getirmiş bir devlet ve siyaset insanıdır. Böylesi bir vasfa haiz olması münasebetiyle, kaldı ki terörle mücadelede üstün başarılara imza atması vesilesiyle muarız cephede birikip de kuyruk acısı olanların, şedit ve şekavet tonu ağır saldırılarına maruz kalmaktadır. FETÖ, PKK ve gayri meşru çevrelerle derin bağ ve bağlantıları tevsik veya teyit edilmiş köksüzlerin Sayın Soylu'yu orantısız ve onursuz suçlamaları geçmişte ne kadar doğru işlerin yapıldığını aynısıyla belgelemiştir. Hakkında pek çok iddianın bulunduğu bir şahsa karşı icra edilen operasyonun hitamında Sayın Soylu'nun sözde irtibat ve illiyeti bahanesiyle töhmet altında bırakılması, sürekli tahrik ve taciz cenderesinde tutulması, hem şerefli bir davranış olmayıp hem de adil, hukuki ve hakkaniyetli bir muamele değildir" açıklamasında bulundu.



'TERÖR ÖRGÜTÜNE KÖK SÖKTÜRMÜŞTÜR'



Yerel seçimler öncesi, muhalefet paydaşlarının medya yoluyla parlatılmaya çalışıldığını bildiren Bahçeli, şöyle devam etti:



"Mahalli idareler seçimleri öncesinde zillet ittifakının paydaşlarını akıllarınca parlatmaya, öne çıkarmaya, tahkim ve taltif etmeye azmetmiş işbirlikçi ve işportacı gazeteci ve yorumcuların demokrasi ve insan onuruna ileri derecede kast ettikleri, her türlü izahtan da varestededir. Bunların bildikleri her neyse cumhuriyet savcılarının öğrenmesi, gereğini yapmaları hukuk devleti ilkesinin kaçınılmaz bir icabıdır. Sorosçu Kavala ile terörist Demirtaş'ı bayraklaştırıp nevzuhur hak talebi için milli ve manevi tüm değerlerle ters düşen güdümlü kişilerin Sayın Soylu'yu hiçbir alakasının olmadığı yasa dışı ilişki ağlarında devamlı gösterme çabası müfteriliğin daniskası, müptezelliğin de düpedüz şahikasıdır. Bilmeyenler için tekrar ifade etmeliyim ki Sayın Süleyman Soylu Türk milletine mal olmuş, bakanlığı döneminde koltuğunda bir saniye oturmayarak dağ tepe demeden dolaşmış, bölücü terör örgütüne kök söktürmüştür. Bu itibarla MHP vefanın ve siyasi ahlakın bir gereği olarak Sayın Süleyman Soylu'nun sonuna kadar arkasındadır. Fitnecilerin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır. Millete hizmeti siyasetinin temeli yapan hiç kimse sahipsiz ve yalnız olmayacaktır. Türk milleti kimin helal süt içtiğini, kimlerin haram ve hıyanet içinde debelenip durduğunu, yüksek ferasetiyle tefrik ve tefsir etmektedir."