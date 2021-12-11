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Bahçeli: ‘Meydanı boş sanmasınlar’

#Devlet Bahçeli#Bütçe Görüşmeleri#TBMM
Bahçeli: ‘Meydanı boş sanmasınlar’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bütçe görüşmelerinde yaşanan tartışmalar nedeniyle CHP’yi sert sözlerle eleştirdi.

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Bahçeli, Twitter mesajında özetle şunları kaydetti:

‘ÇAKAL DEMEK...’

“Şehitlerimizin acısına maruz kaldığımız şu günlerde, TBMM’de bütçe görüşmesi esnasında tezahür eden ağır provokasyonlar, şiddet ve derinlik kazanan tahrik provaları yürek yaramıza adeta tuz basmaktadır. İçişleri Bakanlığımızın bütçesi görüşülürken, CHP’li ve HDP’li milletvekillerinin beka mücadelemizden intikam alır gibi öfke nöbetine kapılmaları aleni zillettir. Eline ve diline hâkim olamayan, şuur ve ruhunu çaldıran Kılıçdaroğlu istikameti kaybolan, iradesine terörizmin ambargo koyduğu bir şahıstır. İçişleri Bakanımıza çakal demek de soysuzluk ve terör seviciliktir. Meclis kürsüsünü lekeleyip demokrasiyi ve milli iradeyi hedef alarak,terörle mücadelede insanüstü mücadeleler sergileyen bakanlarımıza dil uzatan sefiller meydanın boş olduğunu sanmasınlar.”

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#Devlet Bahçeli#Bütçe Görüşmeleri#TBMM

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