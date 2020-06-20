Bahçeli: Kurultayımız 14 Mart 2021’de, seçim zamanında yapılacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’nin müşkülatlı günlerinde iktidar hesabı yapmanın ahlaksızlık ve kundakçılık olduğunu belirterek, “MHP algı operasyonlarına, batakhaneye dönen sosyal medya oyunlarına, ısmarlama ve ipotekli kamuoyu araştırma şirketlerine aldırış etmeden cumhur ittifakının itibar ve iradesiyle zamanında yapılacak seçimlere hazırlanacak, şeytana da külahını ters giydirecektir” dedi. Bahçeli, partisinin kurultayının 14 Mart 2021’de yapılacağını da açıkladı.

Partisinin MYK toplantısının ardından yazılı açıklama yapan Bahçeli, özetle şunları kaydetti:

TELAŞLA KUYRUĞA GİRDİLER

“Ülkemizin yönetilemez hale gelmesini, kaosa düşmesini, dış bağlantılı ve demokrasi dışı emellerin harekete geçmesini hayal edenler telaş içinde kuyruğa girmişlerdir. Bunların vatan, millet ve insan sevgileri dip yapmış, ucube siyasi hırsları gözlerine mil çekmiş, vicdanlarını çürütmüştür. Kesin olan bir şey varsa o da şudur; Türkiyemizin müşkülatlı günlerinde iktidar hesabı yapmak ahlaksızlık ve kundakçılıktır.”

AK PARTİ’NİN TBMM BAŞKANI ADAYI ŞENTOP Mustafa Şentop, dün Bahçeli’yi MHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti.



AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Meclis Başkanı adaylarını dün “Arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu Sayın Mustafa Şentop’u aday görmek istediklerini söylediler” diyerek duyurdu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da dün MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaretinde, “Sayın Binali Yıldırım’a huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Tecrübelerinden her zaman istifade edeceğiz” diye konuştu.