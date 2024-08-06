×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bahçeli: Kudüs Paktı kurulmalı

Güncelleme Tarihi:

#MHP#Devlet Bahçeli#Kudüs
Bahçeli: Kudüs Paktı kurulmalı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 07:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ortadoğu’da barış ve huzuru sürdürebilir kılacak adımların süratle atılması gerektiğini belirterek, “Bu amaçla Türkiye, Suriye, Irak, Mısır başta olmak üzere bölge ülkelerinin girişimiyle bir Kudüs Paktı oluşturulmalıdır” dedi.

Haberin Devamı

MHP Lideri, dün yaptığı yazılı açıklamada özetle şunları kaydetti:

BÖYLE GİDERSE KÜRESEL SAVAŞ 

İsrail terörü, taşınması, kaldırılması, hazmedilmesi imkânsız bir sınırdadır. Eğer böyle giderse, vahşet durmazsa, inanç ve insan haklarına kategorik saldırılar ısrarla devam ederse ya küresel ya da bölgesel bir savaş son tercih olarak karşımıza çıkacaktır. Geldiğimiz noktada öncelikle katliamı durduracak bir ateşkes rejiminin süratle hayata geçirilmesi gerekmektedir. Ardından Ortadoğu’da barış ve huzuru sürdürebilir kılacak adımların süratle atılması gerekmektedir. Bu amaçla Türkiye, Suriye, Irak, Mısır başta olmak üzere bölge ülkelerinin girişimiyle bir ‘Kudüs Paktı’ oluşturulmalıdır.  ‘Kudüs Paktı’nı ülkemizin güvenliği bakımından da gerekli görüyoruz.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#MHP#Devlet Bahçeli#Kudüs

BAKMADAN GEÇME!