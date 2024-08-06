Bahçeli: Kudüs Paktı kurulmalı

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MHP Lideri, dün yaptığı yazılı açıklamada özetle şunları kaydetti:

BÖYLE GİDERSE KÜRESEL SAVAŞ

İsrail terörü, taşınması, kaldırılması, hazmedilmesi imkânsız bir sınırdadır. Eğer böyle giderse, vahşet durmazsa, inanç ve insan haklarına kategorik saldırılar ısrarla devam ederse ya küresel ya da bölgesel bir savaş son tercih olarak karşımıza çıkacaktır. Geldiğimiz noktada öncelikle katliamı durduracak bir ateşkes rejiminin süratle hayata geçirilmesi gerekmektedir. Ardından Ortadoğu’da barış ve huzuru sürdürebilir kılacak adımların süratle atılması gerekmektedir. Bu amaçla Türkiye, Suriye, Irak, Mısır başta olmak üzere bölge ülkelerinin girişimiyle bir ‘Kudüs Paktı’ oluşturulmalıdır. ‘Kudüs Paktı’nı ülkemizin güvenliği bakımından da gerekli görüyoruz.”