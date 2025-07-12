Bahçeli: Kötü anılar geride kalacak

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün yaptığı yazılı açıklamada özetle şunları söyledi: “Türkiye, mazisi yarım asra yaklaşan şiddet ve şekavetle perçinlenmiş bölücü terör musibetinden kurtuluşun eşiğindedir. En son videolu mesajından da anlaşıldığı üzere PKK’nın kurucu önderliği sözünü tutmuştur. DEM Parti, terörsüz Türkiye hedefine samimiyetle bağlı kalmış, dengeli ve isabetli söz ve değerlendirmelerle bin yıllık kardeşliğin safında yerini almıştır.

CUMHURBAŞKANI SÜRECİ SAHİPLENDİ

Bir devlet politikası halini alan Terörsüz Türkiye kararlılığını bidayetinden itibaren sahiplenen ve her türlü özveriyi gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümeti, süreci sonuna kadar sahiplenmiştir. MHP ve Cumhur İttifakı hiçbir tahrike ve bozucu telkine kapılmadan siyasi dirayetini ve mücadele direncini bihakkın muhafaza etmiştir.

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TARİHİ NİTELİKLİ GELİŞMELER

Kara bir dönemin kapanması hususunda tarihi nitelikli gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. Provokasyon ortamını canlı tutmak maksadıyla istismar, iftira ve inkâr yarışına giren siyasi ve ideolojik mahiyetli çevreler hayal kırıklığına uğramıştır. Silahların teslim işleminin belirlenmiş takvim içerisinde tamamlanmasıyla kötü anılar geride kalacak, yeni yüzyılın mimarı ve mihveri Türk milleti olacaktır. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesi uğruna emeği, eylemi ve desteği bulunan herkese şükranlarımı sunuyor, aziz milletimize yeni dönemin hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.”

BAHÇELİ, AHMET TÜRK VE PERVİN BULDAN’I ARADI

DEM Parti heyetinde yer alan Ahmet Türk ve Pervin Buldan’ı telefonla arayan Bahçeli, “Bu süreçte DEM Parti olarak emeğiniz çok fazla” diyerek teşekkür etti, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

ERDOĞAN’DAN İLK AÇIKLAMA: HAYIRLARA VESİLE OLSUN

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin” dedi.

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BAHÇELİ İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile de telefonda görüştü. Görüşmede, “Terörsüz Türkiye” sürecinin ülkenin birlik, beraberliğine katkı vererek devam edeceği vurgulandı.

BULDAN’DAN TEŞEKKÜR

İmralı Heyeti’nde yer alan Pervin Buldan da Erdoğan ile telefonda görüştü. Silahların imha edilmesi ve sürecin son durumunun ele alındığı görüşmede Buldan, Erdoğan ve Bahçeli’ye sürece katkılarından dolayı teşekkür etti. Öte yandan Erdoğan, Beştepe’de Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü.

‘RAHAT UYU YOLDAŞ SIRRI’

Süleymaniye’den silah yakma görüntülerinin geldiği dakikalarda İmralı heyetinden Pervin Buldan, X hesabından heyetin eski üyesi Sırrı Süreyya Önder’in fotoğrafıyla, “Biliyorum izliyorsun, görüyorsun, mutlu ve huzurlusun. Rahat uyu yoldaş Sırrı. Bugün silahlar teslim edilecek. Artık gençlerin ölmediği, annelerin ağlamadığı bir gelecek var önümüzde. Barış sana armağan olsun” mesajını paylaştı. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan da yaptıkları ortak açıklamada “PKK’nın silahlara veda kararı, sadece Kürt meselesinin değil, Türkiye’nin tüm sorunlarının demokratik yollarla çözüleceğinin güvencesini ortaya çıkarmıştır. PKK’lıların silahlara veda töreni demokratik, adil, eşit, özgür yaşama davettir” dedi.

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AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: KRİTİK EŞİK GEÇİLDİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, PKK’lıların silah bırakmasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: “Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda PKK’nın silahları imha/teslim süreciyle ilgili ilk adım gerçekleşti. Devlet Bahçeli’nin tarihi çağrısı ve Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu devlet iradesiyle, Türkiye’nin terör yükünden kurtulması için tarihi bir sayfa açma kararlılığı güçlenerek ilerlemektedir. DEM Parti’nin partiler arasındaki ziyaret trafiği ve istişare süreci, gösterilen hassasiyetler büyük katkı sağlamaktadır. Yüce Meclis’in sürece dayanak sağlayacak iradesinin devreye girmesiyle Meclis’teki tüm siyasi partilerin katkıları somutlaşacaktır.

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KISA ZAMANDA TAMAMLANMALI

Gelinen aşamada Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması için kritik bir eşik geçilmiştir. Bundan sonrasında PKK’nın tüm şubeleri ve illegal yapılarıyla feshi ve silahların yakılması/teslim edilmesi süreci kısa zaman içinde tamamlanmalıdır. Terörü ‘vekâlet savaşları’nın aracı olarak kullanan ve bölgemize emperyalist amaçlarla yaklaşanların habis siyasi projelerini bozacak olan irade Terörsüz Türkiye iradesidir.”

TEYAKKUZDA KALMAYA DEVAM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medyadan “Ülkemizin terör belasından kurtulmasını istemeyen odakların yapabileceği dezenformasyon ve provokasyonlara karşı uyanık bir şekilde, nihai hedefine ulaşıncaya kadar süreci hassasiyetle izlemeye ve ilerletmeye devam edeceğiz” açıklaması yaptı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da “Memnuniyet verici bir adım atılmıştır. KCK bütün bileşenleriyle ve unsurlarıyla ülkemiz, milletimiz ve coğrafyamız için tehdit olmaktan çıkana dek teyakkuzda kalmaya devam edeceğiz” dedi.