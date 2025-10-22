Bahçeli: KKTC 82’nci il olsun

Haberin Devamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grubunda özetle şunları söyledi: “Kıbrıs Türk’tür, federasyon tez ve tekliflerinin geçerliliği kesinlikle yoktur. Cumhuriyet Meclisi’nin iradesi federasyon değil, egemen eşitliğe dayanan iki devletli çözümün sağlanmasıdır. Anılan yaklaşımla bizim ortaya koyduğumuz görüş arasında esasta hiçbir fark yoktur. Maşeri vicdana tercüman olan bu haklı tespit ve teklifimizin akabinde Cumhur İttifakı’nda çatı uçtu, vazo çatladı, anlaşmazlıklar sertleşti, görüş ayrılıkları ayyuka çıktı iddiaları ne kadar yaygın ve yoğun olsa da Türkiye’nin hak ettiği huzurlu, güvenli ve refah dolu günlere ulaşasıya kadar çatlama, patlama, uçma, kaçma veya niyet okuyuculuğundan mülhem abuk sabuk ifadeler hükümsüz, itibarsız ve asılsızdır.

VATAN MESELESİ

Fakat herkesin aklını başına alarak Kıbrıs’taki seçimleri iyi okumasını, federalizme giden mayınlarla dolu güzergâhın ülkemize ve bölgemize nasıl yansıyacağını dikkatle tefsir etmesi halisane temennimdir. Meselenin demokratik haklarla ve sandığa saygıyla alakası hiç yoktur. Zira mesele vatan meselesidir, beka meselesidir, güvenlik meselesidir, onur ve şeref meselesidir. Ada’da kalıcı, adil, sürdürülebilir barış ve huzurun sağlanması için egemen eşitlik temelinde iki devletli bir çözümün vasat ve varlık bulması kaçınılmazdır. Federasyona dümen kırmak demek Kıbrıs Türklüğünü asimilasyon çarkında israf etmek, milli ve hukuki kazanımları tırpanlamak demektir. Güvenlik garantileriyle Kıbrıs’taki Türk askeri varlığını federasyon gevelemesiyle tartışmaya açmak için müsait zaman ve zemin kollayanların çabaları boşuna, hevesleri beyhudedir. Kıbrıs bir adadan çok daha ötesidir.

FEDERASYONA DÖNEMEZ

KKTC Parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı almalıdır.

3 Ekim 2017 tarihli Meclis grup toplantımızda demiştim ki ‘O zaman geldiğinde, şartlar oluştuğunda, tarih coğrafyaya dar geldiğinde Misak-ı Milli uyanacak; 81 Düzce’den hemen sonra 82 Kerkük, 83 Musul deme hakkının önünde hiçbir güç duramayacaktır’. Bu görüş ve hedefimize sonuna kadar bağlı olmak kaydıyla, durumun aciliyetine binaen şimdilik kısmi bir revize yaparak diyeceğim şudur: 81 Düzce’den sonra 82’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olması artık hayat memat konusu haline gelmiştir. Çünkü biz Kıbrıs’a bakınca vatan görüyoruz. “

İMRALI SÖZÜNÜ TUTTU SIRA DİĞERLERİNDE

BAHÇELİ, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin de şunları söyledi: “Son günlerde ‘Terörsüz Türkiye’ adımlarını yıpratmak, yıkmak ve yıldırmak üzerine kurgulanmış bir komplo mekaniği devrededir. Anayasa’nın 66’ncı maddesiyle ilgili polemik yapmak abesle iştigaldir, sonu ve sonucu da hüsrandır. Kürtlerin yok sayıldığını, bunu yapanların da alçak olduğunu iddia eden dil alçalmış ve yalana batmış bir dildir. Terör örgütü PKK lağvedilmiştir. İmralı sözünü tutmuştur. Şimdi sırayı örgütün tüm bileşenlerinin silahları yakması veya bırakması almıştır. Vakur yumuşaklığımızı, sağduyulu yaklaşımımızı, uyuklayan dimağ, tavize teşne, teslimiyete tekmil olarak formüle eden güruhun aklına şaşar, alınlarını da santim santim karışlarım.”

KURT BAŞLI YÜZÜK

MHP Lideri, üzerinde Türk kültürünün köklü simgelerinden olan 24 Oğuz boyuna ait tamgalar yer alan yüzük ve rozet taktı. Bahçeli’nin yüzüğünün bir tarafında kurt başı, diğer tarafında ise Türk bayrağı motifi işlendiği görüldü.