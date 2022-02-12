Bahçeli, Kızılcahamam'da il başkanları ile buluştu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rusyaya son çağrı: Muazzam bedelleri olacakRusya'ya son çağrı: Muazzam bedelleri olacak!#Blinken
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...#Harvard Üniversitesi
Doğan Alemdarın gurur maçı Messiye karşı ilk kez... Mbappe 90+3te golü attı ama...Doğan Alemdar'ın gurur maçı! Messi'ye karşı ilk kez... Mbappe 90+3'te golü attı ama...#Doğan Alemdar
Ukrayna her taraftan kuşatıldı Ruslar ülkeyi terk ediyor...Ukrayna her taraftan kuşatıldı! Ruslar ülkeyi terk ediyor...#RUSYA
Ahmet Necdet Sezer’in intikamıAhmet Necdet Sezer’in intikamı #Ahmet Necdet Sezer
Ukrayna kriziyle fiyatlar fırladı Altın için kritik 4 cepheUkrayna kriziyle fiyatlar fırladı! Altın için kritik 4 cephe#Altın Fiyatları
Bakan Nebati duyuracak Gözler saat 14.00e çevrildi...Bakan Nebati duyuracak! Gözler saat 14.00'e çevrildi...#Nureddin Nebati
Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'#Koronavirüs
Tedirgin eden görüntü Ağlar dolup taştı... Dokunmayın uyarısıTedirgin eden görüntü! Ağlar dolup taştı... 'Dokunmayın' uyarısı#Hatay
Kripto paralarda Rusya ve Fed gerilimi devam ediyor Düşüş hız kazandıKripto paralarda Rusya ve Fed gerilimi devam ediyor! Düşüş hız kazandı#Kripto Para
Maçtaki görüntüsü olay olmuştu Vivianodan Olimpiyat Stadı ve Fatih Terim sözleri...Maçtaki görüntüsü olay olmuştu! Viviano'dan Olimpiyat Stadı ve Fatih Terim sözleri...#Fatih Karagümrük
Buse haklı olabilir miBuse haklı olabilir mi?#Altın Fiyatları
Gören hayran kalıyor... Hayalindeki otobüsü 700 bin TL harcayarak yaptıGören hayran kalıyor... Hayalindeki otobüsü 700 bin TL harcayarak yaptı#Samsun
Bir düş sattı, insanlar ona inanmıştı: Bir kadının hayatını kaybettiği iddialar arasında'Bir düş sattı, insanlar ona inanmıştı': Bir kadının hayatını kaybettiği iddialar arasında#Brad Pitt
Böyle olur Rihannanın hamile kıyafetiBöyle olur Rihanna'nın hamile kıyafeti #Rihanna
HABERLERGündem Haberleri

Bahçeli, Kızılcahamam'da il başkanları ile buluştu

#MHP#Devlet Bahçeli#Kızılcahamam
Bahçeli, Kızılcahamamda il başkanları ile buluştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin il başkanları ile Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir araya geldi.

Haberin Devamı

MHP lideri Bahçeli, geçen hafta sonu Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ve milletvekilleri ile bir araya geldiği toplantının ardından bugün il başkanları ile bir araya geldi.

Bahçeli, İl Başkanları Toplantısı öncesi Kızılcahamam'da bulunan Ülkücü Şehitleri Anıtı'nı ziyaret etti. Anıta girişte Bahçeli'yi partisinin Kızılcahamam teşkilatı üyeleri ile esnaf karşıladı.

Bahçeli, Kızılcahamamda il başkanları ile buluştu

Anıtta önce dua edildi ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Bahçeli, anıta kırmızı karanfil bıraktıktan sonra Gökbörü Otağı'na geçerek partililerle sohbet etti. Bahçeli, daha sonra otelde İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti.

Toplantı, basına kapalı devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#MHP#Devlet Bahçeli#Kızılcahamam

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası