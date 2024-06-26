Bahçeli: Kim ne biliyorsa mahkemeye sunsun

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MHP Lideri Devlet Bahçeli, dün grup toplantısı öncesinde rahatsızlık geçirdi. Tansiyonunun düştüğü ve Meclis’teki makamında bir süre dinlendiği, bu nedenle grup toplantısını oturarak gerçekleştirdiği ifade edildi. Bahçeli’yi takip eden gazetecilerle, bazı partililer arasında ise gerginlik yaşandı. Partililer, gazetecilere bağırarak kulis dışına çıkarmak istedi. MHP Lideri, toplantıda özetle şunları aktardı:

İTTİFAK DEVAM EDECEK

“Cumhur İttifakı Türk milletinin ruh köküdür ve kararlılıkla yoluna devam edecektir. Akıllarınca bizi terbiye etmeye çalışıyorlar. Milliyetçi, ülkücü hareket en son 12 Eylül darbesinde sanık sandalyesine oturtulmuş, nice zulme maruz kalmıştı. Sabah akşam MHP’yi ve Ülkü Ocakları’nı asıp kesiyorlar.

ÖZEL’E: AKIL TUTULMASI

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Bizi, Türkiye İttifakı adıyla kurulduğu söylenen, dahası çatısı akan ve üzerine baykuşların konduğu harabeye davet etmesi tam bir akıl tutulmasıdır. Kurnaza bakar mısınız, Cumhur İttifakı’na karşı başlattığı yarma harekâtını tahkim etmek niyetiyle, olmadık metotları devreye sokuyor.

MHP’Yİ SORGULATMAYIZ

(Sinan Ateş davası) 1 Temmuz’da başlayacak davaya sadece avukatlarımız katılacak, bunun dışında hiç kimse orada bulunmayacaktır. Kim ne biliyorsa, hangi belge, bilgi ve bulguya sahipse, mahkemeye sunsun da hepsinin ense tıraşını görelim. MHP ile Ülkü Ocakları’nı en küçük bağ ve bağlantısı olmayan bir cinayetle irtibatlandırıp suçlayanlara, bu can bu bedende olduğu müddetçe hakkımı helal etmeyeceğim, ya bu dünyada ya da mahşerde hepsiyle tek tek hesaplaşacağım. Pensilvanya hukukunun değil Türkiye Cumhuriyeti hukukunun geçerli olduğunu göreceğiz.”

YAŞASIN TÜRK MİLLİ FUTBOL TAKIMI...

- Bahçeli, A Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonluğu mücadelesi için de şöyle konuştu: “Çekya karşında evlatlarımız ter dökeceklerdir. Yenseler de yenilseler de gruptan çıksalar da çıkmasalar da hepsinin gözlerinden hasretle öpüyor ve onlarla gurur duyduğumuzu bildiriyorum. Arda Güler evladımızla ilgili yapılan tartışmaları takip ettim. Arda’nın paylaştığı gibi, Türk’e durmak yaraşmaz. Ancak sabıkalı DEM’li milletvekilinin ‘yaşasın Portekiz’ mesajını tam bir namussuzluk olarak yorumluyorum. Bu hain ve sözde milletvekili eskisi şayet emekli maaşı alıyorsa derhal kesilmesi, vatandaşlıktan çıkarılması, sevincine ortak olduğu ülkeye gidip yerleşmesi tek seçenek olarak karşımızdadır. Yaşasın Türk Milli Futbol Takımı.”