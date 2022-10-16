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Bahçeli: Kelimeler yetersiz

Güncelleme Tarihi:

#Devlet Bahçeli#Bartın#MHP
Bahçeli: Kelimeler yetersiz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2022 07:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasına ilişkin mesajlar paylaştı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Feci patlama Türk milletini derin bir acıya maruz bırakmıştır. İzah ve ifadesinde kelimelerin yetersiz kaldığı söz konusu maden faciası hepimizi ve herkesi hüzne boğmuştur. Hayatlarını kaybeden işçi kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, hastanelere nakledilip tedavileri devam eden işçi kardeşlerimize de şifalar diliyorum. Rabbimden niyazım, ebediyete irtihal eden işçilerimizi cennetiyle ve cemaliyle buluşturmasıdır. Kederli ailelere ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı temennilerimi bahusus iletiyorum.”

CHP VE MHP HEYETİ MADENDE

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, grup başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç, Özgür Özel ve beraberindeki milletvekillerinden oluşan CHP heyeti, Amasra ilçesine geldi. Grup Başkanvekili Engin Altay, “Ulusumuzun başı sağ olsun. Bu son olsun diyoruz. İnşallah hem cenaze sahiplerinin hem bölgenin hem de tesisin yaraları bir an önce sarılır. Böyle kazaların tekrar edilmemesi için gerekli önlemlerin alınması hususunda hem meclis hem de yürütme organı olarak daha yüksek duyarlı bir şekilde hareket eder diye umuyoruz” diye konuştu. MHP adına ise Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ın başkanlık ettiği heyet Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatıyla Bartın’a gitti.

 

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#Devlet Bahçeli#Bartın#MHP

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