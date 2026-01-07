Bahçeli: Karayip Korsanları gerçek oldu

Haberin Devamı

Bahçeli, partisinin grup toplantısında özetle şunları kaydetti: “Karayip Korsanları filmi resmen ve alenen tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşmiştir. Seçimle göreve gelmiş Maduro’ya karşı yapılan gayrimeşru ve hukuk dışı saldırıyı lanetliyorum. Bu zalimlik, bu zorbalık hiç kimseye hak değildir. Maduro’nun hataları varsa bile, bunun silahlı tecziyesi bir başka ülkenin yetki sahası içinde ele alınamaz. Muhatap Venezuela halkıdır. Seçimle gelenin seçimle gitmesi, suç işleyenin kendi ülkesindeki mahkemeler önünde hesap vermesi bir demokrasi ve hukuk normudur.

SİNEYE ÇEKİLEMEZ

Bir devlet başkanının ülkesinin başkentinde, gece yarısı yatağından eşiyle birlikte güç kullanılarak sürüklene sürüklene alınması ilk kez vuku bulmuştur. Bu sineye çekilecek bir durum değildir. Dijital çağın yeni sürüm eşkıyalık taktiğiyle insan kaçırılmıştır. Tarihte barbar kavimler Roma’yı nasıl istila etmişse, aynısı Caracas’ta sahnelenmiştir.

Bu müfrit tablonun 15 Temmuz ihanetiyle benzerliği de dikkat çekicidir. Bilinen ve tanıdık bir komplodur. 15 Temmuz’da, casus ve haşhaşi örgütü maşa olarak kullanarak üzerimize salan ABD, Venezuela’da bunun yerine doğrudan müdahale etmiştir. FETÖ ihanetiyle Venezuela’daki gece yarısı darbesi aynı tornanın mamulüdür. Tek fark birisi uyumamış ve direnmiş; diğeri uyumuş ve teslim olmuştur.

ÜLKESİNE İADE EDİLMELİ

Venezuela meselesi dünyanın üzerine eski bir harabe gibi çökmüştür. 3’üncüsünün çatısı örülen dünya savaşının tutuşturulmak istenen kıvılcımının önüne nasıl geçileceği muammanın daniskasına dönüşmüştür. Trump’ın sağduyusu, akli ve ahlaki melekeleri buharlaşmıştır. ABD’nin asıl hedefi, bir ülkenin neyi ver neyi yoksa aşırma ve el koymadır. Esasen tüm dünya yakın tehdit markajındadır. Uluslararası düzen mekaniği artık tıkanmış ve ölümcül bir tırpan yemiştir. Yarınlarda ne olacağını kestirmek imkânsız değilse de bir hayli zordur. ABD Kongresi acilen devreye girmeli, Trump yönetiminin anayasaya ve uluslararası hukuka aykırı siyasi ve askeri tasarruflarını sona erdirecek kararları hızla ve sırasıyla almalıdır. Maduro ülkesine iade edilmelidir. Venezuela’nın kaderi bu ülkenin halkı tarafından tayin edilmelidir.

İÇ CEPHENİN ÖNEMİ

Venezuela örneği bize aynı zamanda iç cephenin hayatiyeti hakkında ibretlik ipuçları da vermiştir. Şimdi anlaşıldı mı, iç cephemizi tahkim etmedeki samimi gayret ve gayemiz. Şimdi anlaşıldı mı, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefindeki ısrar ve irademiz. Şimdi anlaşıldı mı, milli birlik, kardeşlik ve dayanışma azmimizi savunmadaki kararlılığımız. Şimdi anlaşıldı mı, ‘Türk’ü sevmeyen Kürt, Kürt’ü sevmeyen de Türk olmaz’ söz ve beyanımızdaki sahicilik ve sağlamlık...”





İSMİ ROZETTE



Bahçeli'nin yakasında yer alan rozet, günümüz alfabesi ile kufi sanatının harmanlanmasıyla tasarlandı. 'Devlet Bahçeli' isminin kabartma olarak işlendiği rozet, blue topaz taşlarıyla dikkat çekti.