Bahçeli: Kararımız nettir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada “‘Terörsüz Türkiye’, ‘Terörsüz Bölge’ hedefleri Türk milletinin kaderine aracısız ve fasılasız sahip çıkma hamlesidir” diyerek özetle şunları aktardı:

“Araplar, Kürtler, Türkmenler, diğer halkların birlik, dirlik ve kardeşlik içinde yaşaması için tarihi bir fırsat kapısı aralanmış ve herkes somut gelişmeleri benimsemiştir. Türkiye’de olduğu gibi Suriye’de de provokasyonların yaşanması mümkündür. Buna karşı azami derece sabırlı, tedbirli, temkinli olmak herkesin ortak çıkarınadır. Nusaybin’de bayrağımızı indiren alçaklar, Diyarbakır ve Tarsus’ta sahaya çıkan provokatörler ne yaparsa yapsınlar, Pir Sultan Abdal’ın sözleriyle alayına sesleniyorum: ‘Koyun beni hak aşkına yanayım, dönen dönsün ben dönmezem yolumdan’. Kürt kardeşlerimizi terör örgütüyle bir görenler kaybedecek. Türk bizim, Kürt bizim, Türk milleti de biziz ve hepimiziz. MHP, doğru bildiği yoldan ayrılmayacaktır. Aziz dava arkadaşlarım, Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir.”

ÖZEL’E ERKEN SEÇİM YANITI: BEYHUDE BİR ÇAĞRI

CHP Genel Başkanı’nın erken seçim ezberine takılması ve şahsıma beyhude çağrılar yapması tam bir siyasi ahmaklıktır. Seçimin ne zaman yapılacağı bellidir. Erken seçim diye bir şey asla gündemde yer almayacaktır. CHP Genel Başkanı, seçim kapısını arala diye mırıldansa da bizim Cumhur İttifakı olarak aralayacağımız kapı Türk ve Türkiye Yüzyılı’nın cümle kapısıdır. CHP Genel Başkanı merak etmesin seçim günü gelip çattığında Türk milleti yüksek iradesiyle rüşvetçi, kumarcı, komisyoncu, vurguncu organize yolsuzluk çetesine Türkiye’nin kaç bucak olduğunu muhakkak gösterecektir.

Bahçeli’nin taktığı yüzüğü ile rozetinde, Turan haritası ve Türk savaşçısı kabartması yer aldı. Yüzüğünde ayrıca gravür olarak işlenen ay-yıldız, Selçuklu kartalı, üç hilal, bozkurt ve 16 Türk devlet bayrağı olduğu görüldü.