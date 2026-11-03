Bahçeli istediği 19 ili açıkladı: Polatlı da listede Alanya da

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MHP Lideri, İç Anadolu Bölgesi’nde Polatlı ve Konya Ereğli; Karadeniz Bölgesi’nde Ünye, Vezirköprü ve Zonguldak Ereğli; Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erciş, Doğubeyazıt ve Ahlat; Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Ergani, Midyat ve Siverek; Akdeniz Bölgesi’nde Elbistan, Kozan, Alanya ve Tarsus; Ege Bölgesi’nde Fethiye ve Akhisar ile Marmara Bölgesi’nde Lüleburgaz ve Bandırma’nın il olabilecek ilçeler olduğunu belirtti. Bahçeli, Türkgün gazetesinde “100 İl 1000 İlçe” projesine ilişkin şunları aktardı:

BÖLGESEL KALKINMA

“Türkiye’de değişen demografik, ekonomik ve sosyal yapıya uygun bir mülki idari yapılanmanın oluşturulması; kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha yakın, hızlı, etkin ve kesintisiz biçimde ulaştırılması, yerel kalkınma odaklarının güçlendirilmesi ve bölgesel hizmet kapasitesinin artırılması bakımından önem taşımaktadır. Hizmetlerin vatandaşlara mümkün olan en yakın noktadan ve en etkin biçimde sunulması ilkesi, nüfusu ve ekonomik kapasitesi belirli bir seviyeye ulaşmış, çevresindeki yerleşimlerle güçlü ekonomik ve sosyal ilişkiler kurmuş bu yönüyle bölgesel merkez niteliği kazanmış ilçelerin idari statülerinin yeniden değerlendirilmesini gerektirmektedir. Önerilen idari yapılanma, mülki idarede hantallığın giderilmesine ve bölgesel kalkınma odaklarının güçlendirilmesine, kamu hizmetlerinin planlanması ve uygulanmasında yerel ihtiyaçların daha doğru tespit edilmesine ayrıca devletin merkezi yönetim kapasitesi ile yerel yönetim dinamikleri arasındaki dengenin yeniden kurulmasına katkı sağlayacaktır.

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ÇAĞDAŞ BİR MÜLKİ İDARE

Öngörülen düzenlemeyle nihai hedef, Türkiye’nin değişen nüfus ve yerleşim yapısına, ekonomik faaliyetlerin bölgesel dağılımına ve vatandaşların kamu hizmetlerine hızlı, etkin ve kesintisiz erişim ihtiyaçlarına uygun; yerel kalkınma kapasitesini güçlendiren, ekonomik ve sosyal merkezlerin idari sorumlulukları ile potansiyelleri arasında daha güçlü bir uyum oluşturan çağdaş bir mülki idari yapılanmanın tesis edilmesidir. Özellikle coğrafi yakınlığın sağlanması, kamu yönetiminin temel ilkelerinden biri olan devlet-vatandaş ilişkisini daha sağlıklı bir zemine taşıyacaktır. Bu çalışma bir son değildir. İlerleyen dönemde şüphesiz yeni iller yine kurulabilecektir.”

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YEREL YÖNETİM DÜZENLEMELERİ

Bahçeli, “Özellikle büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasında uygulamada ortaya çıkan görev, yetki ve sorumluluk karmaşası hizmet sunumunda aksamalara neden olmaktadır. Bu nedenle görev alanları açık ve kesin biçimde yeniden tanımlanmalı” diyerek önerilerine özetle şöyle devam etti: “Yerel yönetimlerdeki güncel önemli sorunlardan birisi şüphesiz yolsuzluk, usulsüzlük ve yozlaşma örnekleridir.

ETKİN DENETİM

Bu kapsamda; mali ve idari denetim mekanizmaları etkinleştirilmeli, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri kurumsal güvence altına alınmalı, kamu kaynaklarının kullanımında tam açıklık sağlanmalı, yolsuzluk ve usulsüzlüklere yönelik yaptırımlar caydırıcı hale getirilmeli, vatandaşların karar alma süreçlerine katılımını artıracak demokratik denetim mekanizmaları oluşturulmalı, kurala bağlı uygulama yöntemi esas olmalı, önemli oranda kamu kaynaklarını kullanmalarının yanı sıra imar uygulamaları ile rant ve servet yaratabilme kapasitesine sahip olan belediyeler; şehir rantları oluşturma işlevi olarak görülen imar planlamalarını açıklık ilkelerine uygun ve merkezi idarenin onayına bağlı gerçekleştirmelidir.

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SİYASET ALANI GENİŞLER

Bu anlayışla mevzuat eksikliği giderilmeli, kamuoyu denetimi dahil gözetim ve denetim sistemi etkinleştirilmeli, hesap verebilirlik esas olmalıdır. 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulması ile birlikte Türkiye’nin siyasi yapısında da değişiklikler olacaktır. Yeni belediyelerin kurulması ve illerin milletvekili dağılımının değişmesi siyaset alanını genişletecektir.”