Bahçeli ile 15 Kasım’da Kıbrıs’tayız Kapalı Maraş’ta piknik yapacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, “Bu sabah İlham Aliyev kardeşimle görüştük. Olumlu gelişmeleri kendisinden dinleyince ayrıca mutlu oldum. Zafere inşallah yaklaşıyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun” dedi. Erdoğan, konuşmasında özetle şunları söyledi: “Ülke ve millet olarak 100 yıl önceki kadar kritik bir dönemeçten geçiyoruz. Bir asır önceki gibi bizi adeta yok etmek, boğmak istedikleri Anadolu topraklarından yeni bir şahlanışla bölge ve dünyamıza barış, huzur, adalet getirecek bir mücadelenin içindeyiz. Hedefimiz 2023’e kadar her yıl 1 milyon yeni üye ile kervanı menziline ulaştırmaktır.

ÜÇTE İKİSİ YENİ İSİMLER

Son 2 yılda teşkilatlarımızın yaklaşık 3’te 2’sini yeni isimlerle güçlendirirken, ahde vefayı da elden bırakmadık. Her hal ve şart altında dostlarımızın yanında yer almaktan çekinmedik. Suriye’de, Libya’da biz var olduk. Şimdi de Azerbaycan’da biz varız.

SEVMEYENLER NEDEN SEVMİYOR?

Şöyle bir çevremize, ‘AK Parti’yi ve Tayyip Erdoğan’ı sevenler neden seviyor, sevmeyenler neden sevmiyor?’ diye baktığımızda, manzara budur. ‘Ne işin var senin Azerbaycan, Suriye, Lib-ya’da’, işte bizi bunun için sevmiyorlar. Biz emperyalistlerin, zalimlerin karşısında olacağız. Milletimiz, mazlumlar, mağdurlar sever, bize o yeter.

Eğer IMF’ye bağlı ekonomi düzenini kırmasaydık, kimsenin bizden şikayeti olmazdı. 23.5 milyar dolar IMF’ye borcumuz vardı, bu borcu biz 2013’te sıfırladık. Şimdi borcumuz yok ama ne diyor CHP, ‘Bak böyle gidemeyeceksiniz. IMF’den borç alın.’

KIBRIS’A BAHÇELİ İLE GİDECEĞİZ

Kuzey Kıbrıs’ta seçim yapıldı ve Türkiye’yi seven, kabullenmiş bir kardeşimiz cumhurbaşkanı oldu. 15’inde Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli ile birlikte Kuzey Kıbrıs’ta olacağız. Orada törenlere katılacağız ve sonra da topluca kapalı Maraş’ta piknik yapacağız.”

EDEBİYAT YOLU

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş-Göksun karayolu tünelleri ile mesafenin 80 dakikadan 41 dakikaya düştüğünü belirterek, “Bu yolun ismini Edebiyat Yolu olarak belirledik” dedi. Erdoğan, Kahraman Maraş-Göksun yolu açılış töreninde özetle şunları söyledi: “Bu proje stratejik bir yatırımdır. 61.1 km uzunluğundaki bu yolda 11 çift tüp tüneli, 6 adet köprülü kavşak bulunuyor. Bu yolun ismini Edebiyat Yolu olarak belirledik. Kahramanmaraş ile Göksun arasındaki 80 km’lik mesafe 80 dakikada geçiliyordu. Şimdi bu yolun mesafesini 16 km kısalttık, seyahat süresini 41 dakikaya indirdik. Zamandan 75 milyon TL, akaryakıttan 55 milyon TL tasarruf ediyoruz. Edebiyat Yolu, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep devlet yoluyla birleşiyor. 4 milyar 671 milyon liralık bu eser Kahramanmaraş’ı çok daha farklı bir noktaya taşıyacak.”

ŞAİRLER BU YOLDA BULUŞTU

Yoldaki çeşitli viyadük ve bağlantılara Ali Kutlay, Aşık Mahsuni Şerif, Hayati Vasfi Taşyürek, Abdurrahim Karakoç, Bahattin Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Alaaddin Özdenören, Akif İnan, Rasim Özdenören, Erdem Bayazıt, Nuri Pakdil, Sezai Karakoç ve Necip Fazıl Kısakürek’in adları verildi. Şairlerin ortak özelliği Kahramanmaraşlı olmaları.