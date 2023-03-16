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Bahçeli: Hiçbir felaket sekteye uğratamayacak

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#Devlet Bahçeli#Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi#Sel Felaketi
Bahçeli: Hiçbir felaket sekteye uğratamayacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2023 07:00

MHP lideri Bahçeli, “Hiçbir felaket, tarihi yürüyüşümüzü sekteye uğratamayacaktır. Kederli günlerimizi çapsız, güdük ve kısır siyasetlerine alet etmek için fırsat kollayanlara aziz milletimiz hür seçimiyle engel olacaktır” dedi.

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Bahçeli, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Ülkemiz Kahramanmaraş merkezli ikiz depremin hasarını güç birliği halinde kaldırırken, Adıyaman ve Şanlıurfa’da yaşanan aşırı yağışlar taşkın sellere neden olmuş, nihayetinde yeni bir felaket deprem bölgesini canevinden vurmuştur. Söz konusu felaketin tahribatı büyüktür. Bir felaketin izini silme mücadelesi azimle sürüyorken, bir başka felaketin ortaya çıkması milletimizi derinden üzmüştür. Yeni Türkiye, Yeni Yüzyıl, Yeni Hayat sacayağında; deprem ve diğer mahut sorunlarla başa çıkabilecek akıl, irade, inanç ve mücadele şevki çok şükür Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle tesis edilmiştir. Hiçbir felaket tarihi yürüyüşümüzü sekteye uğratamayacaktır. Hiçbir saldırı, iftira ve suçlama dalgası duruşumuzu bozamayacaktır. Rabbim nice musibetten milletimizi ve ülkemizi esirgesin diyorum.”  

 

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#Devlet Bahçeli#Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi#Sel Felaketi

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