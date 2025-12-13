Bahçeli: Her cümlesine imzamı atıyorum

Haberin Devamı

İMRALI Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Özgür Erol dün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Heyet üyeleri, son ziyaretlerinin ardından ilerleyen süreçte; “terör örgütü PKK’nın Türkiye’den çekilmesi, Meclis heyetinin İmralı Adası’na gitmesi, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na tekliflerin sunulması” gibi gelişmeleri değerlendirdi. Heyet üyeleri, silah bırakan PKK’lıların eve dönüş ve toplumsal uyum süreçlerini sağlayacak yasa tekliflerinin “ortaklaştırılmasına” yönelik görüş alışverişinde bulundu. Heyetin ziyaretlerinde Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeler de önemli konulardan oldu. Buldan, diğer partilerin yönetimleriyle de gelecek hafta görüşeceklerini, ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan randevu isteyebileceklerini belirtti.

ÇOK ÖNEMLİ, ÇOK KIYMETLİ

Heyetin MHP Lideri Bahçeli ile TBMM’deki makamındaki görüşmesi yarım saat sürdü. Konuklarını kapıda karşılayan Bahçeli, görüşmenin sonunda aynı şekilde uğurladı. Buldan, “Çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. Çok önemli, çok kıymetli ve çok değerli bir görüşme oldu” dedi. MHP Lideri de, “Pervin Hanım her konuyu açıklıkla ifade ettiler. Her cümlesine imzamı atıyorum” sözleriyle destekledi.

GÖRÜŞMELERİN GÜNDEMİ

Pervin Buldan görüşmelerin gündemini şöyle açıkladı: “2 Aralık tarihinde İmralı’da yapmış olduğumuz görüşme ve daha sonrasında yaşanan tartışmalara dair bilgilendirdik, sürecin geldiği aşamaları konuştuk, bundan sonra yapılması gerekenler hakkında da istişarelerde bulunduk. Sürecin geldiği aşama itibarıyla yeni bir zemin üzerinde ilerlemek gerektiğini düşünüyoruz. İkinci aşamaya geçtiğimizi söylemek gerekiyor. İkinci aşamada da yasal, hukuki bir zemine ihtiyaç var. Bu yasal düzenleme elbette ki bir barış yasası olmalıdır; bunu özellikle ifade etmek istiyoruz. Bundan sonra hem komisyonun hem partilerin yapacağı çalışmalar önemli olacaktır. Yasaya dair beklentilerimizi ilettik ve kendilerinin katkılarını istedik. Sayın Bahçeli’nin sürecin başından beri çok kıymetli katkıları oldu, bundan sonra da olacağına yürekten inanıyoruz. Bu yasanın kısa bir zaman içerisinde hızlıca gerçekleşmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz.”

YASAL DÜZENLEME ZEMİNİ

Mithat Sancar da “Geldiğimiz aşamada yasal düzenlemelerin tartışılacağı bir zeminle de ilerliyoruz” dedi. Sancar şunları söyledi: “Bu görüşmelerin önemi, sürecin ihtiyaç duyduğu kapsamlı siyasal mutabakat ve geniş toplumsal destek zeminini güçlendirmek. Barış süreçleri, çözüm süreçleri geniş siyasal mutabakatlara ve kapsamlı toplumsal desteğe hayati ihtiyaç duyarlar. Komisyon raporu tamamlandıktan, ortak rapor sunulduktan sonra yasa çalışmaları yapılacak. Yasa çalışmalarının hassas bir yaklaşım gerektirdiğini de hepimiz biliyoruz. Sürecin en önemli kavşaklarından biri yasal düzenlemelerdir.”

RİSKLERİ GÖRÜŞTÜK

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, partisinin genel merkezinde yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Sürecin bundan sonraki aşamalarının detaylı bir şekilde planlamasını, olası riskleri ve sürecin başarıyla sonuçlanması için yapılması gerekenleri karşılıklı olarak değerlendirdik” dedi. Sürece Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan daha çok katkı beklediklerini belirten Babacan, “Tüm tarafların çok dikkatli bir söylemle, çok dikkatli bir iletişim politikasıyla hareket etmesi son derece önemli” görüşünü dile getirdi.

