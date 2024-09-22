Bahçeli hakkındaki paylaşımlar... Yönter: MHP'nin doğru yerde olduğunu teyit ediyor

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MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, CNN Türk canlı yayında Göksu Öngören Özgür'ün sorularını yanıtladı. Yönter'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bu iftira MHP’nin doğru yerde olduğunu gösteriyor. Milyonlarca dua edeni var liderimizin. Cumhur İttifakı’nın ne kadar doğru yerde olduğunu gösteriyor. Kalabalığa karşı tek başına da olsa dik durmak çok önemlidir. Allah liderimizi ve cumhurbaşkanımızı muhafaza etsin. Liderimiz dimdik ayakta, sapasağlam. Türk milletinin önünde korkusuzca yürümeye devam edecek. Çırpınışlar beyhude, bu kervan durmayacak. İçişleri Bakanlığı, Emniyet genel müdürlüğü kapsamlı araştırma yaptı. Nereden ve nasıl bu iftiraların yayıldığı belirlendi. Hukuken peşini bırakamayacağız. İftira atanlarla hesaplaşacağız, helalleşmeyeceğiz. MHP’ye kim hasımsa Türkiye’ye hasım. Yalanla sonuç alamayacaklar, yasal süreç başladı. Türkiye'yi teslim alamayacaklar, mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz.