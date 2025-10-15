Bahçeli grup toplantısında önerdi: Cemevleri ibadethane olmalı

Haberin Devamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları aktardı: “Alevi-Sünni bloklaşmasını siyasi ve ideolojik dürtülerle süreklilik içinde tahrik ve tahkim etmeye kalkışan Türk ve İslam muhaliflerinin kara kampanyasıdır. İşin özünde hepimiz Müslüman değil miyiz? Hepimiz Türk milletinin şerefli mensupları değil miyiz? Aramıza duvar örmek için satıhtaki yapay etnik ve mezhebi ayrılıklar kimi mihraklar tarafından silah gibi kullanılmadı mı? Birbirimize yan gözle bakmaktan yorulmadık mı? Yetmedi mi çektiğimiz çile ve eziyetler? Mayaları karanlıkla yoğrulmuş iblis uşaklarının tuzaklarını bozmanın vakti gelmedi mi? Cami ne kadar bizimse cemevi de bizimdir. Cem de bizim, semah da bizimdir. Cemevinin ibadethane olarak tescili hususunda atılgan olmak, engelleri birer birer kaldıracak irade cesaretini sergilemek gerekmektedir. Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimizin cemevini ibadethane olarak görmelerine anlayış ve saygı duymak lazımdır.

NETANYAHU HESAP VERECEK

Savaşı sona erdirmek amacıyla Mısır’da tertiplenen zirvenin ve beliren geniş konsensüs ortamının sadece Filistin-İsrail ihtilafının çözüm iklimini değil Ortadoğu’nun istikrar ve barış arayışlarını da güçlendirmesini hassaten diliyorum. Asıl mesele yapılan ateşkes anlaşmasının sahadaki uygulaması, çatışan tarafların taahhütlülerine ve imzalarına sadık kalmasıdır. 7 Ekim 2023 tarihinden buyana tarihin gördüğü ve göreceği en dramatik, en vahim savaş ve soykırım suçu İsrail tarafından işlenmiştir. Eninde sonunda İsrail Başbakanı ve soykırımda payı olan vandallar küresel adalet ve vicdan huzurunda hesap verecekler, dökülen kanlarının bedelini ödeyeceklerdir.”

ÖZGÜR ÖZEL’E: SAHTE KABADAYI

CHP Genel Başkanı geçen hafta bize parmak sallayarak konuştu. Öfkeden deliye dönmüş, sinirden sanki nöbet geçiriyormuş gibiydi. Kendisine sakinlik ve soğukkanlılığı temenni ediyorum. Kalabalıkta yapılan sahte kabadayılığın tenhada özrü kabul edilmez, edilemez. Özgür Bey’in yolu yol değildir, takip ettiği siyaseti ahlaklı siyaset hiç değildir. Ülkemizi yabancılara şikâyet etmek şerefli bir tavır değildir.

DEM PARTİ’YE ÜSLUP UYARISI

Komisyon istişarelerinin sonuna yaklaştı. Herkesi ve özellikle muhataplarını sorumlu bir dil kullanmaya davet ediyoruz. Şehitlerimize gencecik cesetler demek doğru değil. Maksimalist taleplerden kaçınmalıyız.

ASKERİ HASTANELER TEKRAR AÇILMALI

Haklı ihtiyaçları da mutlaka karşılamakla mesulüz. Bunlardan birisi de askeri hastanelerin tekrar hizmete alınmasıdır. Askeri hastanelerin kapatılması hataydı ama açılması bir sevap olacaktır. Tekrar devreye girmesini bekliyorum.

FETTAHOĞULLARI YÜZÜĞÜ

Bahçeli’nin taktığı cevşen formunda tasarlanan ve Fettahoğulları mührünün gravür olarak yer aldığı, yanlarında ‘El-Fettah’ ve ‘Ya-Şafi’ ifadelerinin olduğu bir yüzük dikkat çekti. Bahçeli ayrıca yine aynı yüzüğün safir taşlarla süslenmiş şeklinde bir rozet taktığı da görüldü.

