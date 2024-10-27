Bahçeli Gökalp’in sözüyle seslendi: Türklerle Kürtlerin birbirini sevmesi farzdır

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenen “Vefatının Yüzüncü Yılında Ziya Gökalp Sempozyumu”nda yaptığı konuşmada özetle şunları aktardı: “Ziya Gökalp, fikriyle, fitneye cephe açmıştır. Şu sözler merhum düşünürümüze aittir: ‘Büyük bir inançla diyebiliriz ki, Türkler ile Kürtlerin birbirini sevmesi her iki taraf için hem dini hem de siyasi bir farzdır. Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir.’ Biz dersimizi tarihten satır satır aldık. Hiç kimse bizimle Türklüğe hizmet kulvarında, milletseverlik ve vatanseverlik yarışına girmesin.

YANLIŞA YORMASINLAR

Bunlar, altından kalkamayacakları, hayat ve siyaset mazisiyle ispat edemeyecekleri söz düellolarına, siyasi şovlara, iplikçi kavgalarına, yağlı urgan ölçüştürmeye heves etmesinler. O bayağı heveslerini kursaklarında teker teker bırakır, burunlarından fitil fitil getiririz. Makam ve mevki için vicdanını satanları adam yerine bile koymayız. Yeri gelir, nesilden nesile geçerek bize emanet edilen Yesevi elini uzatır, Yunus tebliğini yapar, Mevlânâ hoşgörüsünü gösteririz; yeri gelir yumruğumuzu tuğ diye havaya kaldırır, çetin hesabı en ağır düzeyde göresiye kadar bir daha da indirmeyiz. İndirdiğimiz zaman da sadece ve sadece hainlerin kafasının kırılacağı andır. Bu kategoriye girenler sağduyulu tavrımızı yanlışa yormasınlar. Sınır ihlali, sinir ihlali, sabır ihlali yapmaktan kötürüm emel sahiplerinin derhal ve ciddiyetle sakınması iç barış ve siyasi huzur adına temennim, hatta uyarımdır. Milli sanayimize, tetikçi katilleriyle saldıranların çabası boşunadır, bu hususta gece-gündüz çalışıp, düşman odakları deliye çevirmek, kanlı eylemleri püskürtüp yükseldikçe yükselmek milli vazifemizdir.”

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TUSAŞ SALDIRISI: KANLI MESAJI AYAKLARIMIZIN ALTINDA ÇİĞNEDİK

- “Gazze’yi yurdumuza taşımak istiyorlar. TUSAŞ tesislerine yapılan terör saldırısı PKK/YPG/PYD’nin kimlerin maşası olduğunu açıklıkla gözler önüne sermiştir. PKK Türk’ün de Kürt’ün de hatta yaşayan her canlının da düşmanıdır. Bölücü terör örgütü PKK’nın efendileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın BRICS toplantısına katıldığı gün, bizim de salı günkü tarihi çıkışımızın hemen ardından Türkiye’ye terör baronlarının talimatıyla kanlı mesaj vermişlerdir. Bu kanlı mesaj ayaklarımızın altında çiğnenmiştir. Kaderimiz, bin yıllık kardeşliğimizdir. Türk siyasetinde gerçek halkçı, MHP’dir.”

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ÇİFT BAŞLI KARTAL MOTİFİ

- Sempozyumun sonunda Bahçeli’ye TASAV Başkanı İsmail Faruk Aksu tarafından Selçuklu Devleti’nin sembolü olan çift başlı kartal motifi hediye edildi. Bahçeli, programın ardından genel merkezdeki Ziya Gökalp sergisini gezdi.