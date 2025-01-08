Bahçeli: Gocunan gocunsun terör bitecek

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında özetle şunları söyledi: “Bize milliyetçilik dersi vermeye kalkışan sefih magandalara aldırış etmesek bile, gene de birkaç kelamı esirgemenin haksızlık olacağı kanaatindeyiz. Hasbelkader milliyetçi ülkücü harekette yer bulan, bu vesileyle itibar kazanan, makam ve koltuk ikbaliyle çevre yapan ve saygı kazanan bir avuç kendini bilmez ahmağın sırf çıkarlarının ikramı kesildi diye ileri geri konuşmaları her şeyden önce edepsiz bir hezeyandır.

DEVİR DEĞİŞTİ

CHP’ye yanaşmış bu ilkesizlerin hariçten gazel okumaları boş varilin çıkardığı ses kadar anlamlıdır. Esasen fazilet ve fikir sahibi olmaksızın sığındıkları camiamızda kurnazca kendilerini saklayan, köşe bucak dedikodu yapan, insicam ve irademizi sakatlamanın çabasında olan bu gudubetlerin bir nedenle maskesi düşünce aramızdan sıvıştıkları hepinizin bildiği bir gerçektir. Kurt, kurdu tanır, ancak biz bunları tanımıyoruz ve hiç de takmıyoruz. Gocunan gocunsun, hoplayan hoplasın, diyorum ki, terör musibeti bitecek, kardeşlik bilenecek. Devir değişti; eski çamlar şimdi bardak olmuş, zincirler kırılmış, huzur ve istikrar döneminin kapıları ardına kadar açılmıştır. Hep birlikte Türkiye olmaktan başka seçenek kalmadı.

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GERİ ADIM YOK

Kararlılığımızdan geri adım düşünülemeyecektir. Ne yapacaksak açıkça yaparız, mertçe yaparız, yaptığımızı da adam gibi açıklar ve sahipleniriz. Terörle sonuç alamayanlar, Gezi provokasyonunda istediklerini bulamayanlar, darbe teşebbüsleriyle altın vuruşu yapamayanlar, ellerindeki son koz olan ekonomik silahlarla etrafımızı habis ur gibi sarmaya tevessül etmişlerdir. Elbette alayı birden püskürtülmüştür.”

ARABESK GELENEĞİMİZİN SÜSÜDÜR

- MHP Lideri, konuşmasında hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur’u da andı: “Arabesk müzik devamlı horlanmış ve küçümsenmiştir, bir dönem yasaklanmıştır. İnsanımızın ruh köküne inemeyen, saklı dünyasına nüfuz edemeyen, yaşanan acılarını hissedemeyen kim varsa arabesk müziğini çağ dışı bulmuştur. Gerçi asıl çağ dışı olan, asıl milletin hayat gerçeğini tanımayan bu zeka ve vicdan özürlülerdir. Arabesk bizim geleneğimizin süsü, sedası ve gerçeğidir. İnsanın belki de ruhundaki yasak bölgeye girmesini kolaylaştıran bir anahtardır.”