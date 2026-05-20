Bahçeli gençlere seslendi: Korkmayacaksınız savrulmayacaksınız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk gençliğine istiklalin haysiyetinin 19 Mayıs 1919’un hatırası ile emanet edildiğini belirterek, “O halde korkmayacaksınız. Kaçmayacaksınız. Satmayacaksınız. Savrulmayacaksınız. Rüzgâr belki sert esecek, yollar sarpa saracak; zaman zaman hissenize bozkurt yalnızlığı düşecek, bazen kimse sizi anlamayacak, ne kadar dil dökseniz de anlaşılmayacaksınız. Güneşli günlerin yolcuları değil, çetin zamanların nöbetçileri olacaksınız” dedi.

MHP Lideri, dün Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen “İstiklalin Işığında Türk Yüzyılı’na” temalı Türk Gençliği Büyük Kurultayı’na katıldı. Bahçeli, burada yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti:

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SORUMLULUĞU

“Gazi Mustafa Kemal Paşa, Samsun’da Milli Mücadele’nin fitilini ateşlerken önünde belirsizlik, karşısında işgale soyunan düşman, arkasında hıyanetin muhbirleri, boynunda idam fermanı vardı. Fakat onun ruhunda korkuya yer yoktu. Resmi bir vazifenin sağladığı imkânı milli bir dirilişin kilometre taşına çeviren bu büyük irade, Samsun’da Türk milletinin talihini ve tarihini sil baştan inşa etmiştir. Bugün bu inşa üzerine yürüdüğümüzü çok iyi bilmenizi isterim. Bu yürüyüşte yorgunluğa yer yoktur. Bu yürüyüşte tereddütlere, teslimiyete, tükenişe, tefrikaya yer yoktur. Bugün Terörsüz Türkiye hedefi için aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızdayken, sizlere düşen vazife her zamankinden daha büyüktür. Bu yük, siyasi bir hedef değildir. Anaların gözyaşını dindirmenin, evlatlarımızın geleceğini güvenceye almanın, kardeşliği yeniden tahkim etmenin ve Türk milletinin bin yıllık birliğini ebediyete taşımanın Kızılelma’sıdır. Onun için sizden tarihi bir dava emanetinin gereği olarak isteğim şudur: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun.”

BAHÇELİ: YÜREKTEN KUTLUYORUM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Bahçeli, MHP’nin resmi sanal medya hesabı üzerinden yayımlanan mesajında, “Aziz milletimizin ve yarınlarımızın teminatı sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı yürekten kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Millî Mücadele’nin bütün kahramanlarını, vatan uğruna can veren şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve hürmetle anıyorum” dedi.