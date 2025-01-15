Bahçeli: Gelişmeler uyumlu ve onurlu

Haberin Devamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları aktardı: “Yunanistan’ın gayriaskeri statüdeki adaların bir plan dahilinde silahlandırılması Türkiye’ye meydan okumaktır. Burnumuzun dibinde silah göstermesi sonuçları çok ağır olacak trajik bir yanlıştır. Tekrar karşımıza çıkması halinde nelerin yaşanacağını ifade etmeye ihtiyaç bile duymadığımızı açık açık ve ikazen söylüyor, Atina yönetiminin ayağını denk almasını tavsiye ediyorum.

TEMASLAR MÜSPET GERÇEKLEŞTİ

DEM heyetinin yaptığı temas ve ziyaretler bizim nezdimizde müspet seyir ve serencam halinde gerçekleşmiştir. Usul ve üslup olgunluğunun örneklerine şahit olmak memnuniyet vericidir. Bu kapsamda terörsüz Türkiye’nin yanında pozisyon alan, duruş gösteren, mesaj veren, bu uğurda dürüst ve önyargısız hareket eden herkes değerli bir çabanın tarafıdır. Terör markajını kırarak bölücülük damarını kesmenin; milli kucaklaşmayı biteviye başlatarak ayrıkotlarını temizlemenin, şanlı şekilde ortak tarih ve kültürde birleşmenin dışında başka bir çare kalmamıştır. Terör örgütü için son gelmiş, deniz bitmiş, tutunacağı hiçbir dal kalmamıştır.

Haberin Devamı

PKK’NIN BİTTİĞİ ŞARTSIZ AÇIKLANMALI

DEM heyetiyle İmralı arasında yapılacak ikinci görüşmenin hitamında PKK’nın örgütsel varlığının bittiği, terörle bir sonuç alınamadığı, bu kanlı sayfanın birçok bedel ödenerek kapandığı hiçbir şart ileri sürmeksizin açıklanmalıdır. Kesin ve tavizsiz beklentimiz budur. Gelişmeler uyumlu ve onurlu bir gelişmedir. PKK’lı teröristler ya silahlarını gömmeli ya silahlarıyla birlikte teslim olmalı veya kaçınılmaz sonlarıyla karşılaşmalıdır. Terörle pazarlık olmaz, müzakere yapılmaz, yalnızca mücadele edilir.”

SEÇİMİN ERKENE ALINMASINA GEREK YOK

Bahçeli, CHP Lideri Özel’i “CHP Genel Başkanı’nın basit siyasetinin telifi artık imkânsızdır. Terörsüz Türkiye hedefini yeni anayasa ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi kapsamında değerlendirmesi gafilce bir saptırmadır ve yalandır. ‘Bu hafta erken seçim kararı alalım’ diyor. Sanki pazara çıkmış soğan - patates alıyor. Seçimlerin erkene alınması diye bir şey yoktur. Buna ihtiyaç ve gerek yoktur” diye eleştirdi.

Haberin Devamı

KISIR ÇEKİŞMELERİ BIRAKALIM

Gün bugündür, ayrışmadan uzlaşmak, yönetimde kaynaşmak için varız. Hedefe varacağız inşallah. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak hiçbir yanlışın içinde olmayacağız. Cumhur İttifakı olarak tek yüreğiz. Aynı hedeflere kilitlenmiş vaziyetteyiz. Katılaşmış önyargıları, zembereğinden boşalmış kısır çekişmeleri bir kenara bırakmalıyız. Siyaset kavga arenası değil düğümleri çözme sahasıdır. Silaha dayanarak siyaset olmaz. Terörden medet umarak sonuç alınamaz. Terörsüz Türkiye’nin arife gününe gelinmiştir ve bayram günleri yakındır.



