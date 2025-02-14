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Bahçeli: Gazze toprağı emlak değil

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#MHP#Devlet Bahçeli#Gazze
Bahçeli: Gazze toprağı emlak değil
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 07:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazze toprağının emlak, imara açılacak arsa olmadığını vurgulayarak, “İki devletli çözümden başka her yol uçurumdur” dedi.

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Bahçeli, X hesabından yaptığı açıklamada özetle şunları aktardı: “Filistinli kardeşlerimizi Gazze’den sürüp çıkarma dayatması karşısında sessiz ve suskun kalmak küresel emperyalizmin vesayetine rıza göstermek, esaret zincirine gönüllü kafa uzatmaktır. Gazze’nin Filistin’den kopartılması halinde ne bölge ülkeleri ne de dünyanın tamamı dirlik ve istikrar bulamayacaktır.

ÜRDÜN KRALI’NIN HALİ

Gazze, Gazzelilerindir. Gazze toprağı emlak değildir, imara açılacak arsa değildir, nitekim şehit kanlarıyla sulanmış ve sahiplenilmiştir. İki devletli çözümden başka her yol ise uçurumdur. İslam ülkeleri aslına, kendine, köküne dönmelidir. Ürdün Kralı’nın aciz ve boyun eğmiş haline bakıp da bu teslimiyetin hâkim olduğuna dair hiç kimse, hiçbir ülke yanlış hesap yapmamalıdır.”

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#MHP#Devlet Bahçeli#Gazze

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