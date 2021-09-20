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Bahçeli: Gazilik teklifimizin arkasındayız

#Devlet Bahçeli#MHP#Gaziler Günü
Bahçeli: Gazilik teklifimizin arkasındayız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörle mücadele esnasında yaralanıp da Gazi sayılmayanların mağduriyetlerinin telafisi amacıyla her çabayı göstereceklerini belirterek, “Parti olarak verdiğimiz kanun teklifinin arkasında olduğumuzu paylaşıyorum. Gaziliğin oranı, yüzdesi olmamalıdır. Gazilik haklarının verilmesini umutla bekleyen 20 bine yakın kardeşimizin samimiyetle yanındayız” dedi.

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19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Türkiye çapında etkinlikler düzenlenirken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Gazilik, haklı ve şerefli bir mücadelenin paha biçilemez mükâfatı, vatan ve millet sevgisinin emsalsiz müdafaasıdır. Türk tarihinin her sayfası şehitlerimizin kanlarıyla yazılmış, gazilerimizin feragatiyle taçlanmıştır. Millet Gazidir, Meclis Gazidir, devlet Gazidir. Hiç kuşku yoktur ki, Gaziler milletimizin onur ve ömür aydınlığıdır. Bu aydınlık istikbal güvencemiz, istiklal güvenimizdir. Mustafa Kemal Atatürk’e Gazilik unvanının verilişinin yıldönümünde hayatta olan bütün kahramanlarımıza hürmetlerimi sunuyor, hepsini kucaklıyorum.

GAZİLER YALNIZ DEĞİLDİR

19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm Gazilerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Gazilik; cesaretin, dirayetin, hamiyetin, ferasetin, fedakârlığın simgesi; kahramanlığın muazzam sinesidir. Önemle ifade etmeliyim ki, terörle mücadele esnasında yaralanıp da Gazi sayılmayan kahramanların mağduriyetlerinin telafisi amacıyla her çabayı göstereceğimizin tekraren güvencesini veriyor, parti olarak verdiğimiz kanun teklifinin arkasında olduğumuzu bilhassa paylaşıyorum. Gaziliğin oranı, yüzdesi olmamalıdır. Gazilik haklarının verilmesini umutla bekleyen 20 bine yakın kardeşimizin samimiyetle yanındayız. Gaziler yalnız değildir, sahipsiz değildir, ümitsiz değildir, çaresiz değildir. Milliyetçi Hareket Partisi onlarla birliktedir.”

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#Devlet Bahçeli#MHP#Gaziler Günü