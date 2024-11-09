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Bahçeli, 'Fikrimin İnce Gülü' ile Atatürk'ü andı

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#Devlet Bahçeli#MHP#Ankara
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2024 19:09

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği şarkılar arasında yer alan 'Fikrimin İnce Gülü' eşliğinde eski model otomobiliyle Ankara sokaklarında tur attı.

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Klasik otomobil tutkusuyla bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski model otomobiliyle Ankara sokaklarında tur attı.

Devlet Bahçeliden 10 Kasım mesajı: Atatürk, Türk milletinin tarihi ve milli ortak değeridirDevlet Bahçeli'den 10 Kasım mesajı: Atatürk, Türk milletinin tarihi ve milli ortak değeridir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Bahçeli mesajında, "Türk milleti, dün olduğu gibi bugün de, hiçbir güç karşısında eğilmeyecek, mütecaviz dayatmalara teslim olmayacak, mukadderatının onurundan ve müstakbelinin parlak ülkülerinden taviz vermeyecektir. O, Türk milletinin tarihi ve milli ortak değeridir. O, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş hükmü, kurucu haysiyetidir." dedi.

Bahçeli, araçla gezerken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği şarkılar arasında yer alan 'Fikrimin İnce Gülü' şarkısını dinledi.

Bahçeli, Fikrimin İnce Gülü ile Atatürkü andı

Bahçeli'nin otomobille tur atarken çekilen görüntüler, partinin sosyal medya hesaplarından, "Sayın Genel Başkanımız, Atatürk’ün en sevdiği şarkılar arasında yer alan 'Fikrimin İnce Gülü' ile Ankara yollarında" mesajı ile paylaşıldı.

Bahçeli, Fikrimin İnce Gülü ile Atatürkü andı

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#Devlet Bahçeli#MHP#Ankara

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