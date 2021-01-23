Bahçeli: Erken seçim dayatması kaos amaçlı

Yazılı açıklama yapan Bahçeli, şunları kaydetti:

SİSTEM ÇUVALLATTI

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sahip olduğu dengeli, dinamik ve dirayetli özellikler sayesinde kronikleşmiş sorunlara neşter vurulması siyasi krize umut bağlayanları zora sokmuş, hatta çuvallatmıştır.

Zillet ittifakının şemsiyesi altında toplanan partiler bir yanda erken seçim taleplerini, diğer yanda da güçlendirilmiş parlamenter sistem hedeflerini gündemde tutmanın arayış ve çabasındadır. Meselenin püf noktası ise bu hedefleriyle siyasi kaosa hizmet ettiklerini göremeyecek kadar basiretlerinin bağlanmış olmasıdır. Türkiye’nin gündeminde erken seçim yoktur. Cumhur ittifakının gayesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kalıcı ve köklü hale gelmesi için ihtiyaç duyulan reformları, yasal düzenlemeleri, sosyal ve ekonomik iyileştirmeleri hayata geçirmektir. Cumhur ittifakının oyalanacak, vakit kaybedecek, zamanı boşa geçirecek ne bir siyaset tasavvuru ne de bir siyaset planlaması söz konusudur.

MASKELERİ DÜŞECEK

Erken seçim dayatması Türkiye’nin kaosa sürüklenme amacının gizemli ve şifreli kılıfıdır. Bu kılıfın altında saklananların demokrasiyle, düşünce ve ifade özgürlüğüyle, milli hedef ve özlemlerle ahlaken hiçbir bağ ve bağlantıları da kalmamıştır.

Zillet ittifakının ana ortakları ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’den ne anladıklarını aziz milletimizle paylaşmak, kemikleşen bu muammanın içyüzünü izah etmek durumundadır. Mevcut şartlarda yeni bir hükümet sisteminin değişme ihtimali TBMM’deki milletvekili dağılımı baz alındığından mümkün değildir. Cumhur ittifakının ruhu ve duruşu bellidir, Türkiye’yi parlak ufuklara taşıma azmi bilinmektedir. Oyun içinde oyun olan zillet ittifakının maskesi zamanında yapılacak seçimle düşürülecektir.”