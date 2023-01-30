Bahçeli: Erdoğan’ın adaylığı meşrudur hukukidir

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KARARIMIZIN ARKASINDAYIZ



“Adım adım sandık ve seçim gününe yaklaşıyoruz. Herkes konuşacağını konuştu, şimdi söz sizdedir. Kim ne söylerse söylesin, bizim Cumhurbaşkanı adayımız belli, kararımız nettir. Kriz severler boşuna uğraşmasın, sözümüz sözdür; değerli adayımızın da, şaşmaz kararımızın da sonuna kadar arkasındayız. Bulanık sularda balık avlama merakında değiliz. Uçurum kenarlarında oyalanma arayışında değiliz. Meçhul bir istikametin kulvarına sürüklenme niyetinde değiliz. Hedefimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi, TBMM’de milletvekili sayısı ve siyasal destek itibarıyla çok güçlü bir MHP grubunun ve Cumhur İttifakı’nın oluşmasıdır.



MHP’YE KUMPAS KURULMAKTA



Cumhur İttifakı’nın ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin karalanması için her türlü çirkeflik sahnelenmektedir. Seçim tarihi yaklaştıkça ABD’sinden İngiltere’sine, Almanya’sından İsveç’ine sırayla Türkiye’ye algı operasyonları düzenlenmektedir. MHP’ye şerefsizler, vatan hainleri, sömürgeci caniler eliyle kumpas kurulmaktadır. CHP’sinden İP’ine, HDP’sinden DEVA’sına, serokundan diğer marjinal zihniyetlere kadar alayı siyasi şok geçirmektedir.



HENÜZ ADAYI YOK



Zillet ittifakının hâlâ ve henüz Cumhurbaşkanı adayı yoktur. Aralarındaki gizli ve şiddetli rekabet iradelerine haciz koymuştur. Bugünden yetki krizinin pençesine düşmüşlerdir.



BİR HAFTA İÇİNDE DEĞİŞEN NE



CHP Genel Başkanı ‘Erdoğan’ın adaylığına karşı üçüncü dönem itirazı yapacak mısınız?’ sorusuna ise ‘Aday olmak istiyorsa buyursun gelsin, millet herkesin boyunun ölçüsünü verecektir. Özel bir tartışma yapmayacağız’ cevabını vermişti. 6’lı Masa’nın 26 Ocak tarihli toplantısının ardından yapılan ortak açıklamada, Sayın Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına hukuksuz ve vesayetçi anlayışla karşı çıkılmıştır. Bir hafta içinde değişen ne olmuştur? Sayın Erdoğan’ın adaylığından bu kadar mı korkuyorsunuz? Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adaylığı meşrudur, hukukidir, anayasaldır, ahlakidir.”