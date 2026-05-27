Bahçeli ‘dirlik ve dayanışma’ istedi

İslam âlemi ve cümle insanlığın ağır imtihanlardan geçtiğini, bayramların kıymetinin ve mahiyetinin ise katlandığını belirten Bahçeli, özetle şunları kaydetti: “Gönül ve kültür coğrafyalarımızda mazlumların ahı göğe yükselmekte; Tahran’da ve Gazze’de çaresiz kadınların, boynu bükük çocukların, mahzun yaşlıların gözyaşları insanlığımızı sınamaktadır.

SAĞDUYU VE DİPLOMASİ

Böylesi bir çağda Kurban Bayramı’nın bize söylediği söz daha açıktır: İnsan, yalnızca kendi huzurunu inşa etmekle değil; komşu coğrafyanın acısını gördükçe, mağdurun çığlığına kulak verdikçe, garibin suskunluğundan anladıkça, kimsesizin duasına nail oldukça insandır. Bireyden millete, milletten devlete sirayet eden bir silsile ile bugün Türkiye Cumhuriyeti’ne düşen tarihi sorumluluk da bu derin medeniyet hikmetinden ayrı düşünülemez. Bu duygu ve düşüncelerle; aziz şehitlerimizin muhterem ailelerinin, kahraman gazilerimizin, aziz milletimizin, Türk-İslam âleminin ve gönül coğrafyalarımızdaki bütün kardeşlerimizin mübarek Kurban Bayramı’nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bayramımız; gönüllerimize dirlik, hanelerimize düzen, milletimize dayanışma, devletimize devam, mazlum coğrafyalara derman getirsin.”

ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU’NU ARADI

Özel’e ilk bayram tebriği Bahçeli’den geldi. Bahçeli, Özel’i telefonla arayarak Kurban Bayramı’nı tebrik etti. Bahçeli, dün Kılıçdaroğlu’nu da arayarak bayramını kutladı.

KERKÜK VALİSİ AĞA’YI KABUL ETTİ

MHP Lideri Bahçeli, Irak’ın Kerkük vilayeti valiliği görevine seçilen Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa’yı makamında kabul etti. MHP’nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, “Tebrik ve başarı dileklerini sunan Sayın Devlet Bahçeli, Türkmeneli’nin mübarek Kurban Bayramı’nı kutladılar” denildi.