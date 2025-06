Bahçeli: Diplomasi çabaları çok değerli

Haberin Devamı

Bahçeli, yazılı açıklamasında şunları kaydetti: “İsrail’in geçim kapısı; savaştır, saldırıdır, şiddettir, şirrettir, şekavettir, şer emellerin takip ve tahkiminden ibarettir. Gazze’de dökülen mazlum kanları kurumamıştır. Suçsuz günahsız bebeklerin, çocukların, kadınların ve diğer masumların feryat figan içinde katledilmeleri asla unutulmamış, unutulmayacaktır. Dünyada İsrail kadar hukuk tanımayan, ilke takmayan, ahlak ve insan hakları ihlalinden kaçınmayan ikinci bir devlete neredeyse tesadüf etmek mümkün değildir. Bu cinayet aygıtının, bu suç aparatının, bu soykırım alçaklığının en başta barışa, diyaloğa kapalı ve karşı olduğu açıktır.

TEYAKKUZDA OLMALIYIZ

İsrail ile İran arasındaki savaşın derhal sonlandırılması, bölgesel barış ve istikrarın temin edilmesi her ülkenin çıkarınadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın samimiyetle dört bir koldan yürüttüğü diplomasi çabaları son derece değerli, dengeli, derinlikli ve etkindir. Savaşın kazananı yoktur. Barışın kazananı ise pek çoktur. Türkiye üzerine düşen insani ve vicdani sorumluluğu yerine getirmektedir. ABD Başkanı Trump’ın da çelişkili ve çetrefilli açıklamaları bir yana bırakarak barışçıl çabalara dürüst ve yüreklice destek olması lazımdır. İsrail’in siyasi ve stratejik amacı Anadolu coğrafyasını çevrelemek, terörsüz Türkiye hedefini efendileri hesabına baltalamaktır. İran’a karşı 13 Haziran saldırısı göstermiştir ki, her an tedbir ve teyakkuz halinde olmak coğrafyamızın bize yüklediği sorumluluktur.”