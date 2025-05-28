Bahçeli DEM heyetini ağırladı... Görüşmede 4 başlık

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MHP Lideri, DEM’le randevuya bizzat başkanlık etmek amacıyla dün MHP Genel Merkezi’nden TBMM’deki makamına geldi. Konuklarını daha önce olduğu gibi kapıda karşılayan Bahçeli, 40 dakikalık görüşmenin ardından kapıya kadar da uğurladı. Toplantıda başkanlara, DEM Parti’den Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile MHP’den Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Meclis Başkanvekili Celal Adan eşlik etti. DEM Partili Koçyiğit, toplantının ardından görüşmenin olumlu geçtiğini, infaz yasasına ilişkin genel değerlendirme de yaptıklarını belirtti. Bahçeli de gazetecilerle sohbetinde “Bayramdan sonra Meclis’teyiz inşallah” diyerek, grup toplantılarına bayramdan sonra başlayabileceği mesajını verdi.

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ANAYASA DA KONUŞULDU

DEM Parti, görüşülen konuların dört ana başlığını, “Barış ve demokratik toplum çağrısından sonra yaşanan gelişmeler, Türkiye’nin demokratikleşme süreci, İmralı heyetinin Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşme ve PKK’nın 12 Mayıs’ta açıkladığı kongre kararları” olarak açıkladı. DEM Parti’nin açıklamasında, “Sürecin ilerlemesi için atılması gereken adımlar, Meclis’in üstleneceği rol, yeni yargı paketi, Meclis’te kurulması beklenen komisyon ve anayasa gibi konular ele alındı. Bahçeli’nin de çağrısını yaptığı TBMM bünyesinde tam yetkili bir komisyonun oluşturulmasının ve siyasi partilerin bu sürece aktif şekilde dahil olmasını sağlayacak bir yöntem benimsenmesinin kritik öneme sahip olduğu vurgulandı” denildi.

İNFAZ TEKLİFİ HAZIR

DEM Parti bugün de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığındaki heyetle görüşecek. AK Parti’nin, üzerinde çalıştığı infaz teklifini de görüşmeden sonra Meclis Başkanlığı’na sunması bekleniyor. Teklifin ilk aşamada 35-40 bin hükümlüye tahliye getireceği belirtiliyor.

BAHÇELİ ÜLKÜCÜ ŞEHİTLERİ ANDI: HER ŞEYİN VAKTİ VARDIR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ülkücü şehitleri anma günü programı kapsamında dün Kızılcahamam’da bulunan Ülkücü Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti. Bahçeli, burada yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti: “Ülkücü şehitler fedakârlık nişanesi, kahramanlık timsalidir. Tuzu kurular gibi sırça köşklerde ahkam kesmeye hiç itibar etmediler. Nabza göre şerbet vermediler. Her dönemin değil davasının adamı oldular. Toprağımızda izi olmayanların, tohum tohum saçılan emekleri inkâr edenlerin, tarlası omuzunda oradan buraya gezenlerin bugünlerde maske takıp milliyetçi ülkücü hareketi haksız ve hayasız şekilde suçlaması, bilinmelidir ki, şehitlerimizin aziz hatıralarına saygısızlıktır.

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O VAKİT HIZLA YAKLAŞMAKTA

Gerçekten her şeyin bir vakti vardır. O vakit hızla yaklaşmaktadır. O vakit Türkiye Yüzyılı’yla simgelenmekte, yeni bir milli birlik ve kardeşlik asrıyla tebarüz etmektedir. Şehitlerimizin kutlu emanetleri başımızın üstünde, kalbimizin derinliklerinde, ömrümüzün ve önümüzün tam merkezindedir. Vefa bilmeyenlerin vakardan haberi olmaz. Sadakati devre mülk gibi gören sahte ve simsar zihniyetlerin Türk milliyetçiliğiyle ilgili fitne ve dedikodu yaymaları ademe de mahkumdur. ”